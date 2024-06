O ADEUS DO SERTANEJO

Causa da morte do cantor Chrystian, que fez dupla com Ralf, é divulgada

Em fevereiro deste ano, Chrystian já havia sido internado no Hospital do Rim

O cantor Chrystian, da dupla com Ralf, faleceu em decorrência de um choque séptico causado por uma pneumonia agravada por comorbidades, de acordo com informações do Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. Considerado um dos grandes nomes da música sertaneja, o artista deu entrada na unidade de saúde ainda na noite de quarta-feira (19), após passar mal, mas não resistiu.

Em fevereiro deste ano, Chrystian já havia sido internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. O cantor chegou a se preparar para um transplante de rim. A doação seria feita pela esposa, Key Vieira, mas a cirurgia foi adiada para o final de 2024. Durante os exames pré-operatórios, o cantor precisou passar por um cateterismo. “Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia”, afirmou a equipe do artista à época.