ÚLTIMO ADEUS

No velório de Chrystian, Ralf revela que não via o irmão há quatro anos

"A gente não se via há quatro anos". Essa foi a frase dita por Ralf, irmão de Chrystian, durante o velório do cantor no Cerimonial Ossel, na cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, nesta quinta-feira (20).