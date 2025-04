CULTURA

'Caymmi e o Mar' celebra 111 anos do compositor com espetáculo multidisciplinar

Montagem do Barracão das Artes integra teatro, música e dança em homenagem ao universo do artista baiano

O Núcleo de Teatro e Artes Integradas do Barracão das Artes apresenta o espetáculo "Caymmi e o Mar", livre criação inspirada na obra do compositor Dorival Caymmi (1914-2008) em comemoração aos 111 anos de seu nascimento. A produção mescla linguagens artísticas para recriar o universo poético e mítico do artista que imortalizou Salvador e a cultura baiana em canções como "O Que É Que a Baiana Tem?" e "Marina". >

Sob direção de Fábio Viana, o espetáculo traz composições de Caymmi executadas ao vivo por músicos como Arthur Rodrigues (violino), João Leite (baixo) e Márcio Sá (percussão), com arranjos vocais de Claudia Sisan e André Macedo. A coreografia de Pedro Ivo Santos combina dança afro contemporânea e moderna para dar movimento aos personagens do imaginário caymmiano. >

O roteiro dialoga com textos de Jorge Amado, Waly Salomão, Antonio Risério e do próprio diretor Fábio Viana, explorando a relação do compositor com o mar, Yemanjá e a cultura baiana. O elenco do Núcleo de Teatro e Artes Integradas do Barracão das Artes interpreta, canta e dança em cena, materializando o que os idealizadores chamam de "civilização atlântica" criada por Caymmi. >