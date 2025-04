MÚSICA

Celebrando a musicalidade brasileira, 'Big Shake' é realizado nesta sexta em Salvador

O evento será realizado na cobertura do restaurante Mãe Comida Afetiva, localizado na Casa do Carnaval, no Pelourinho

Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de abril de 2025 às 14:00

Atrações da sexta edição do 'Big Shake' Crédito: Divulgação

Celebrando a musicalidade brasileira e as influências de ritmos das Américas e da África, a sexta edição do ‘Big Shake’ será realizada nesta sexta (4), às 21h. O evento acontecerá na cobertura do restaurante Mãe Comida Afetiva, localizado na Casa do Carnaval, no Pelourinho. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser comprados pela plataforma Shotgun. >

O evento é idealizado pelos DJ’s soteropolitanos Raiz e Leandro Vitrola, em parceria com KL Jay, um dos fundadores do Racionais MC’s. Misturando a brasilidade com outros ritmos globais, o ‘Big Shake’ oferece uma atmosfera vibrante, fazendo o público levantar poeira. >

No local também se apresentam a DJ Bruxa Braba, o cantor paulista Dow Raiz e a dupla americana Ibejiz. >

Confira a programação do evento: >

Big Shake: sexta, 4 de abril às 21h >

Local: Restaurante Mãe (Casa do Carnaval da Bahia) - Praça Ramos de Queirós, s/n - Pelourinho >