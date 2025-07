COMIDA

Chef Bahia Brito cria novos pratos para o Gero no Fasano

Este conteúdo é um oferecimento da hubnexxo -soluções empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 5 de julho de 2025 às 05:00

Bacalhau com legumes Crédito: Divulgação

Desde que trocou o nome de Fasano para Gero, em outubro do ano passado, só estive lá no restaurante do hotel da Praça Castro Alves no dia da apresentação da nova marca. A experiência deixou um pouco a desejar. Creditei ao fato de ser o primeiro dia, um evento grande, com muitas pessoas, enfim, esperei um tempo, deixei maturar um pouco para voltar e contar pra vocês. Foi o que fiz no começo do mês passado durante um almoço preparado pelo chef Bahia Brito e sua equipe onde me foram apresentadas as novidades do cardápio criadas por ele. >

Filé mignon com molho de trufas negras Crédito: Divulgação

Logo que cheguei percebi o quanto estava com saudades daquela simpaticíssima equipe cujo sorriso se estende da cozinha ao salão. Isso faz toda a diferença no atendimento. Feliz de revê-los, abracei um a um e parti para o que me levou ali: experimentar os novos pratos que passaram a integrar o menu. Aliás, vale ressaltar que o Gero Salvador mantém a essência e a tradição gastronômica que fizeram a fama do Grupo Fasano com suas receitas clássicas, ao tempo em que enaltece a culinária e os insumos locais. Isso, claro, o diferencia dos demais restaurantes da marca criada por Rogério Fasano. Para os íntimos, Gero. >

Spaghettini com camarão Crédito: Divulgação

No caso da unidade do Centro Histórico, o chef Bahia que está no grupo há mais de 30 anos – que não por acaso é baiano de Monte Santo – criou pratos exclusivos para a casa que vai do Spaghettini com Camarão ao molho de limão siciliano ao o Gnocchi com Camarão e molho branco; passando pelo Bife Ancho ao molho de funghi porcini e guanciale, servido com batata calabresa; e ainda o Gnocchi com pepperoni, tomate san marzano, manjericão e pecorino, dentre outros. Destes, dispensei alguns, não por nada, mas por não conseguir experimentar tudo de uma vez. Até porque, comecei a comilança com as fatias ultrafinas dos dois Carpaccios que “abati”: o tradicional bovino, e o de salmão. Ambos muito bons, mas se eu tiver que escolher, eu fico com o bovino por ser eu, um carnívoro de carteirinha. Começamos bem.>

Cordeiro assado no forno com tagliolini na manteiga e sálvia Crédito: Divulgação

Bem que tentei ir direto para o prato principal, mas não resisti a uma segunda entrada que por acaso era de frutos do mar e que nunca dispenso quando vou a um restaurante italiano e a encontro no cardápio: a Fritata. A do Gero vem com camarão rosa, manjubinha e robalo. Senti falta da lula ou de outro molusco, mas isso não a fez menos saborosa, até porque chegou à mesa quente e crocante como deve ser. Estava bom demais. Na sequência fui de Papardele com Pato, uma das melhores criações do chef no novo cardápio. >

Tartare di manzo con crema di parmigiano e tartufo negro Crédito: Divulgação

Para fechar a tarde tinha que ser com sobremesa. E não me arrependi de ter excedido minha cota de açúcar (que a minha endocrinologista não leia este relato), afinal como resistir a Torta Al Limono ou a Torta Sablèe de chocolate com maça e sorvete de canela? Impossível, especialmente esta última, cheia de leveza e de quebra o sorvete feito na casa que é bom demais. Enfim, concluí que não posso e não devo ficar muito tempo sem passar por lá. Seja pelo ambiente agradabilíssimo, pelo serviço de primeira ou simplesmente para matar as saudades dos amigos que tenho por lá. Ou seja, motivos não faltam e, o principal deles, é a comida que continua do meu agrado.>

Torta Sablée de chocolate com maçã esorvete de canela Crédito: Divulgação

Serviço:>

Gero – Hotel Fasano - @fasano>

Praça Castro Alves, 05. Centro Histórico>