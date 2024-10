GASTRONOMIA

Chef Tereza Paim é a autora do menu de comida baiana servido na Embaixada do Brasil em Paris

Ela presenteou embaixador Ricardo Nunes Tavares a quem presenteou com produtos de sua marca

Ronaldo Jacobina

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 17:14

Chef Tereza Paim presenteou embaixador Crédito: Reprodução

A chef Tereza Paim assumiu hoje a cozinha da Embaixada Brasileira em Paris, na França, para preparar um jantar para autoridades de várias partes do mundo, que estão na capital francesa participando do Salón du Chocolat. Antes de assumir as panelas, a baiana participou da rodada de negócios, representando a Bahia, no estande Origens Brasil, onde apresentou os produtos de sua marca, incluindo a linha de farofa artesanal Gourmet, 100% natural e produzida a partir do uso de energia 100% limpa.

Neste espaço, ao longo do dia, aconteceram negociações diretas com compradores internacionais. “A Bahia está comigo onde quer que eu vá e temos produtos de excelente qualidade”, diz a chef, em conversa com o site, direto de Paris.