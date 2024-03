TV

Chico Diaz comemora 50 anos de carreira e é homenageado no 'Encontro'

O ator Chico Diaz comemorou seus 50 anos de carreira e, por esse feito, foi homenageado no programa Encontro com Patrícia Poeta, transmitido ao vivo pela Rede Globo e pela Globoplay nesta terça-feira, 26. Ele celebrou junto do irmão, Enrique Diaz, e do filho, Antônio Diaz, e também falou sobre a morte de seu personagem mais recente, o Padre Santo de Renascer.