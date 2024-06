Christina Rocha detalha saída do SBT: 'Não fui valorizada'

A artista afirmou que desde quando viu a proposta do Tá na Hora, o último programa que fez no SBT, não estava se sentindo confortável

Um mês após sair do SBT, Christina Rocha detalhou o desligamento da emissora. Durante uma participação no Melhor da Tarde, da Band, a apresentadora contou que não estava satisfeita com o rumo de sua carreira, mas que não estava magoada com o ocorrido.