‘Chromatica Ball’: Turnê mais recente de Lady Gaga ganha especial no streaming; saiba mais

A turnê de 2022 de Lady Gaga, “Chromatica Ball”, vai ganhar um especial no streaming Max (ex-HBO Max). O show vai ao ar no próximo dia 25 de maio, com performances de músicas do último álbum da cantora, como “Rain on Me”, parceria com Ariana Grande, e outros sucessos da carreira da artista, como “Bad Romance” e “Poker Face”.