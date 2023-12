Cine Imperial lança campanha “Todos Pagam Meia” em qualquer sessão durante o mês de dezembro

O Cine Imperial do Shopping Center Lapa lança a campanha “Todos Pagam Meia” em todos os filmes em cartaz durante o mês de dezembro. A promoção, com 50% de desconto no valor do ingresso, permite que filmes (2D) nacionais e internacionais possam ser vistos a preço popular. Para garantir a meia entrada, basta apresentar um documento oficial com foto na bilheteria do Cine Imperial. O cinema fica localizado no 3º piso do centro de compras.



Entre as obras cinematográficas disponíveis, estão os lançamentos mais aguardados da semana, “Wonka” e “O Sequestro do Voo 375”, e os sucessos de bilheteria “As Aventuras de Poliana - O Filme” e “Ó, Paí, Ó 2”.