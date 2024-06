CINEMA

Cine Kurumin está de volta com inscrições abertas para mostra competitiva de filmes indígenas

Em sua nona edição, o Cine Kurumin selecionará 20 filmes com temática indígena para o Festival que acontece em Salvador e territórios indígenas da Bahia

Da Redação

Publicado em 5 de junho de 2024 às 17:04

Cine Kurumin Crédito: Divulgação

O Festival de Cinema Indígena Cine Kurumin prepara sua nona edição em formato presencial, após duas edições virtuais durante a pandemia. As inscrições para participar do festival estão abertas até o dia 30 de junho para produções audiovisuais com temática indígena, tanto do Brasil quanto de outros países. Os filmes selecionados serão exibidos em Salvador e nos territórios indígenas Payayá, na Chapada Diamantina, e Pataxó, na Costa do Descobrimento, na Bahia.

Os realizadores interessados podem enviar seus filmes através do site oficial do festival, onde também estão disponíveis a ficha de inscrição e o edital completo (https://cinekurumin.com.br). A participação é gratuita. O Cine Kurumin selecionará um total de 20 filmes, incluindo longas, médias e curtas-metragens, a partir de chamada pública. As inscrições podem ser feitas até 30 de junho. Haverá premiações para os melhores filmes, escolhidos pelo júri do festival.

As produções devem ser dirigidas por cineastas indígenas ou tratar de temáticas indígenas, e podem ser realizadas em qualquer formato, inclusive com câmeras digitais ou celulares. Apenas filmes finalizados a partir de 2020 podem se inscrever.

Cada diretor pode inscrever mais de um filme, desde que preencha uma ficha de inscrição para cada produção. Filmes com diálogos em idiomas estrangeiros devem ser legendados em português. Para dúvidas e orientações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

O Cine Kurumin foi contemplado pelo Edital Salcine, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Salvador.