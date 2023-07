Cineasta baiana Everlane Moraes fala sobre carreira e projetos

Everlane Moraes, cineasta nascida em Salvador e criada em Aracaju, é a homenageada do Cabíria Festival. A quinta edição do evento, dedicado à representatividade de mulheres e à diversidade nas telas, entre os dias 18 e 23 de julho, será híbrida, com programação presencial em São Paulo. . A exibição de filmes será no Spcine Play, no Telecine e na MUBI. Confira em https://www.cabiria.com.br