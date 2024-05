LUTO NO CINEMA

Cineasta Toni Venturi morre aos 68 anos em São Paulo

Ele passou mal enquanto nadava no litoral

O cineasta Toni Venturi morreu na tarde deste sábado (18), aos 68 anos. Ele passou mal enquanto nadava em uma praia, no litoral de São Paulo.

A família havia ido passar o fim de semana em São Sebastião, quando tudo aconteceu. “Eu estava na casa do meu irmão quando fiquei sabendo e corri para a praia. Quando cheguei, ele já estava na maca, entrando na ambulância. Tentaram reanimá-lo. E eu cantei o tempo todo para que ele ouvisse minha voz, se apegasse a isso, mas não deu”, contou Débora Duboc, esposa de Toni, ao g1.

Formado em cinema no Canadá, Antônio Venturi Neto foi presidente da Associação dos Cineastas Paulistas (Apaci) em 2001. Ele dirigiu e produziu longas-metragens como "A Comédia Divina" (2017), "Cabra-Cega" (2005) e “Latitude Zero” (2002), além de vários documentários, incluindo "Rita Cadillac – A Lady do Povo" (2010) e "Dentro da Minha Pele", lançado em 2020 no Globoplay.