Cinema de graça? Mostra vai oferecer sessões gratuitas de 4 a 7 de maio

Evento vai reunir uma seleção de filmes que exploram, sob diferentes perspectivas, o sentido de ter coragem de se posicionar

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de abril de 2025 às 15:15

Cinema de graça? Mostra vai oferecer sessões gratuitas de 4 a 7 de maio Crédito: Divulgação

Quem não perde uma sessão de cinema por nada, terá um motivo a mais para ficar de frente com a telona. Acontece em Salvador, na próxima semana, a Mostra de Cinema Europeu, evento que vai reunir uma seleção de filmes que exploram, sob diferentes perspectivas, o sentido de ter coragem de se posicionar e defender sua opinião. Com sessões gratuitas sempre às 19h, de 4 a 7 de maio, na Sala de Arte Cinema do Museu, localizada no Corredor da Vitória, a mostra apresenta quatro títulos que transitam entre a ficção inspirada em biografias reais e relatos de transformação pessoal em contextos sociais e políticos desafiadores. >

A abertura da 11ª edição será com o filme francês Marinette (2022), de Virginie Verrier. A obra acompanha a trajetória da jogadora de futebol Marinette Pichon, que cresceu em um lar marcado pela violência e encontrou no esporte um instrumento de superação. Entre pequenos empregos e treinos solitários, Marinette chegou à seleção francesa e depois ao futebol profissional nos Estados Unidos – sem nunca se desviar de sua identidade e princípios.>

Na segunda-feira (5), o italiano Grazie Ragazzi (2023), dirigido por Riccardo Milani, leva o público ao cotidiano de um grupo de detentos que, sob a condução de um ator em crise profissional, se entrega à experiência do teatro. Ao ensaiar a peça Esperando Godot, os internos redescobrem sua capacidade de expressar, construir e imaginar outros futuros. O filme alterna humor e sensibilidade, com atenção ao valor da arte como reabilitação.>

O drama histórico alemão De Hilde, com amor (2024), de Andreas Dresen, é o destaque da terça (6). Baseado em fatos reais, o longa narra a vida de Hilde Coppi, integrante da resistência antinazista na Berlim de 1942. Grávida e condenada à prisão, ela enfrenta os meses finais com o filho recém-nascido nos braços. Um retrato delicado de quem, mesmo sob vigilância e ameaça, mantém a dignidade e a esperança.>

A mostra se encerra na quarta (7) com o espanhol Las Niñas (2020), dirigido por Pilar Palomero. Ambientado na Zaragoza dos anos 1990, o filme acompanha Celia, uma menina de 11 anos que começa a perceber as contradições entre a educação religiosa que recebe e o mundo em transformação ao seu redor. Com olhar atento, a diretora constrói uma narrativa íntima sobre amadurecimento, identidade e descoberta.>

A Mostra é organizada pelos Institutos Nacionais de Cultura da União Europeia (EUNIC), uma rede que reúne organizações dos Estados-membros da UE com o objetivo de promover relações culturais em escala global. O cluster de Salvador-Bahia é composto pela Aliança Francesa, pelo Goethe-Institut e pelo Instituto Cervantes e Consulado Geral da Itália no Recife. As instituições enxergam na proposta curatorial uma oportunidade de fomentar reflexões urgentes.>