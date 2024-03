ATENÇÃO, CINÉFILOS

Cinema de Salvador transmite cerimônia do Oscar neste domingo (10) e sorteia um ano de cine grátis

Evento começa às 18h, com pré-show

Publicado em 10 de março de 2024 às 13:37

Cinema Crédito: Shutterstock

Os cinéfilos de Salvador que vão assistir a cerimônia do Oscar neste domingo (10) podem torcer pelo filme favorito junto com outros fãs em uma sala de cinema. O Cine Daten Paseo, que fica no Shopping Paseo Itaigara, vai transmitir a entrega das estatuetas ao vivo, com a presença de críticos e comentaristas locais a partir das 18h.

A programação começa às 18h com a transmissão do pré-show e, a partir das 20h, a cerimônia será transmitida na íntegra, com análise presencial de Enoe Lopes Pontes e João Paulo Barreto. O evento ainda conta com sorteio de um ano de cinema grátis.

Os ingressos são vendidos na bilheteria do cinema ou através do Whatsapp (71) 99914-6177. Os ingressos custam R$ 60 inteira) e R$ 30 meia. Todos com direito à pipoca.

A iniciativa é feita pela Saladearte, em parceria com o Meu Tio Oscar.