BTS NA BAHIA?

Cinemas de Salvador exibem quatro filmes do BTS a partir desta semana; veja horários e preços

Sessões acontecem em cinco cinemas da cidade a partir desta quarta (24)

Maria Raquel Brito

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:35

BTS retornará como grupo completo em 2026 Crédito: Reprodução

Versões remasterizadas de quatro concertos do BTS chegam às telonas de Salvador em breve. As sessões fazem parte da ‘BTS Movie Weeks’ e acontecem a partir desta quarta-feira (24) nos cinemas da rede UCI (Shopping Barra, Shopping da Bahia e Shopping Paralela), na Cinemark (Salvador Shopping) e na Cinépolis (Salvador Norte Shopping).

As exibições começam com “BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered”. A turnê de 2016 marcou o capítulo final da série “The Most Beautiful Moment in Life”. Neste, o ARMY poderá cantar junto a canções como “Autumn Leaves”, “Butterfly”, “FIRE” e “Save ME”.

Depois, é a vez de “BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered”, segunda turnê mundial do grupo, que reuniu mais de 550 mil pessoas nos 12 países pelos quais passou, entre eles o Brasil. Lá, além de clássicos como “Blood Sweat & Tears” e “DNA”, os fãs verão também performances individuais e de subgrupos do septeto.

A terceira parte da maratona de filmes acontece com duas sessões de “BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered”. O concerto, gravado em Londres, é simbólico por ter consagrado o BTS como o primeiro grupo coreano a ser atração principal no estádio Wembley. Neste espetáculo, as músicas ganham uma roupagem especial, acompanhadas de grandes projeções em LED.

A semana especial se encerra com a exibição de “BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered”. O projeto é fruto das comemorações de oito anos de BTS, marco atingido pelo grupo em 2021. Nascida como um evento transmitido on-line, agora a apresentação toma conta das telonas Brasil afora.

As produções já haviam sido lançadas em formato ao vivo, mas nunca exibidas nos cinemas do Brasil. A novidade chega poucos meses depois do grupo anunciar oficialmente o primeiro álbum ao vivo, “Permission to Dance on Stage”, e o retorno aos palcos após a pausa para o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

“Lançaremos um novo álbum do BTS no segundo trimestre do ano que vem. A partir de julho, nós sete começaremos a trabalhar juntos em novas músicas. Como será um álbum em grupo, ele refletirá os pensamentos e ideias de cada membro. Estamos abordando o álbum com a mesma mentalidade que tínhamos quando começamos... Também estamos planejando uma turnê mundial junto com o novo álbum. Visitaremos fãs ao redor do mundo, então esperamos que vocês estejam tão animados quanto nós”, declarou o grupo em comunicado oficial publicado no dia 1º de julho, data em que fizeram também uma live no aplicativo Weverse, a primeira com todos os integrantes depois do serviço militar.

Veja os horários e preços:

Cinemark

BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered

24/09: 19:00

28/09: 15:30

BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered

25/09: 19:00

28/09: 18:10

BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered

01/10: 19:00

05/10: 13:00; 15:30

BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered

02/10: 19:00

05/10: 18:00

Preços com taxa de serviço: R$27,50 (meia) e R$55 (inteira), com exceção da sessão de estreia do evento, cujos ingressos saem por R$15,40 (meia) e R$30,80 (inteira).

Quem tem o Cinemark Club Fan, clube de assinatura da rede, recebe desconto em todas as exibições e pode garantir os ingressos por R$14 (na sessão do dia 24) e R$25 (nas outras datas).

Cinépolis

BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered

24/09: 19h

27/09: 16h30

28/09: 16h30

BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered

25 de setembro: 19h

27/09: 19h

28/09: 19h

BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered

01/10: 19h

05/10: 16h30

BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered

02/10: 19h

05/10: 19h

Preços com taxa de serviço: R$28,50 (meia) e R$57,00 (inteira). Para assinantes do Club Cinépolis, a meia entrada sai por R$24,51 e a inteira por R$49,02.

Clientes Claro têm direito a meia-entrada e pessoas que comprarem os ingressos com cartão Santander conseguem descontos de 50% ou 25%.

UCI Shopping Barra

BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered

24/09: 19:45

28/09: 15:30

BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered

25/09: 19:40

28/09: 17:45

BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered

01/10: 19:40

05/10: 16:00

BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered

02/10: 19:50

05/10: 18:25

Preços com taxa de serviço: R$32 (meia) e R$57 (inteira). Quem tem o UCI Unique tem direito a meia entrada.

UCI Orient Shopping da Bahia

BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered

24/09: 19:45

28/09: 15:30

BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered

25/09: 19:40

28/09: 17:45

BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered

01/10: 19:40

05/10: 16:00

BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered

02/10: 19:50

05/10: 18:25

Preços com taxa de serviço: R$32 (meia) e R$57 (inteira). Quem tem o UCI Unique tem direito a meia entrada.

UCI Shopping Paralela

BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered

24/09: 19:45

28/09: 15:30

BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered

25/09: 19:40

28/09: 17:45

BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered

01/10: 19:40

05/10: 16:00

BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered

02/10: 19:50

05/10: 18:25