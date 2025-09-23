Cinemas de Salvador exibem quatro filmes do BTS a partir desta semana; veja horários e preços

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:35
Versões remasterizadas de quatro concertos do BTS chegam às telonas de Salvador em breve. As sessões fazem parte da ‘BTS Movie Weeks’ e acontecem a partir desta quarta-feira (24) nos cinemas da rede UCI (Shopping Barra, Shopping da Bahia e Shopping Paralela), na Cinemark (Salvador Shopping) e na Cinépolis (Salvador Norte Shopping).
As exibições começam com “BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered”. A turnê de 2016 marcou o capítulo final da série “The Most Beautiful Moment in Life”. Neste, o ARMY poderá cantar junto a canções como “Autumn Leaves”, “Butterfly”, “FIRE” e “Save ME”.
Depois, é a vez de “BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered”, segunda turnê mundial do grupo, que reuniu mais de 550 mil pessoas nos 12 países pelos quais passou, entre eles o Brasil. Lá, além de clássicos como “Blood Sweat & Tears” e “DNA”, os fãs verão também performances individuais e de subgrupos do septeto.
A terceira parte da maratona de filmes acontece com duas sessões de “BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered”. O concerto, gravado em Londres, é simbólico por ter consagrado o BTS como o primeiro grupo coreano a ser atração principal no estádio Wembley. Neste espetáculo, as músicas ganham uma roupagem especial, acompanhadas de grandes projeções em LED.
A semana especial se encerra com a exibição de “BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered”. O projeto é fruto das comemorações de oito anos de BTS, marco atingido pelo grupo em 2021. Nascida como um evento transmitido on-line, agora a apresentação toma conta das telonas Brasil afora.
BTS
As produções já haviam sido lançadas em formato ao vivo, mas nunca exibidas nos cinemas do Brasil. A novidade chega poucos meses depois do grupo anunciar oficialmente o primeiro álbum ao vivo, “Permission to Dance on Stage”, e o retorno aos palcos após a pausa para o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.
“Lançaremos um novo álbum do BTS no segundo trimestre do ano que vem. A partir de julho, nós sete começaremos a trabalhar juntos em novas músicas. Como será um álbum em grupo, ele refletirá os pensamentos e ideias de cada membro. Estamos abordando o álbum com a mesma mentalidade que tínhamos quando começamos... Também estamos planejando uma turnê mundial junto com o novo álbum. Visitaremos fãs ao redor do mundo, então esperamos que vocês estejam tão animados quanto nós”, declarou o grupo em comunicado oficial publicado no dia 1º de julho, data em que fizeram também uma live no aplicativo Weverse, a primeira com todos os integrantes depois do serviço militar.
Cinemark
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Preços com taxa de serviço: R$27,50 (meia) e R$55 (inteira), com exceção da sessão de estreia do evento, cujos ingressos saem por R$15,40 (meia) e R$30,80 (inteira).
Quem tem o Cinemark Club Fan, clube de assinatura da rede, recebe desconto em todas as exibições e pode garantir os ingressos por R$14 (na sessão do dia 24) e R$25 (nas outras datas).
Cinépolis
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Preços com taxa de serviço: R$28,50 (meia) e R$57,00 (inteira). Para assinantes do Club Cinépolis, a meia entrada sai por R$24,51 e a inteira por R$49,02.
Clientes Claro têm direito a meia-entrada e pessoas que comprarem os ingressos com cartão Santander conseguem descontos de 50% ou 25%.
UCI Shopping Barra
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Preços com taxa de serviço: R$32 (meia) e R$57 (inteira). Quem tem o UCI Unique tem direito a meia entrada.
UCI Orient Shopping da Bahia
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Preços com taxa de serviço: R$32 (meia) e R$57 (inteira). Quem tem o UCI Unique tem direito a meia entrada.
UCI Shopping Paralela
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Preços com taxa de serviço: R$32 (meia) e R$57 (inteira). Quem tem o UCI Unique tem direito a meia entrada.