Cissa Guimarães se despede de Salvador com foto de biquíni durante passeio de barco; veja imagens

Ela estava em Salvador, há alguns dias, apresentando uma temporada especial do programa Sem Censura

A apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais, neste sábado (1º), para publicar uma sequência de fotos durante viagem à Bahia. Ela estava em Salvador, há alguns dias, apresentando uma temporada especial do programa Sem Censura, da TV Brasil, direto do Teatro do Irdeb.