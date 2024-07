CINEMA

Clássico do pornô 'Emmanuelle' ganhará remake; assista ao trailer

O clássico do pornô Emmanuelle ganhará um remake. O filme foi gravado em Hong Kong e terá como protagonista a atriz Noémie Merlan, de "Retrato de Uma Jovem em Chamas". A direção é assinada por Audrey Diwan, que tem no seu currículo o filme "O Acontecimento", que conta a história de uma jovem francesa por um local para fazer um aborto.

Na trama, Emmanuelle está em busca de prazer. Durante uma viagem a trabalho, ela se encontra com diferentes pretendentes até conhecer Kei (Will Sharpe), um homem que constantemente escapa da protagonista. O filme terá a estreia mundial em setembro, no Festival de Cinema de San Sebastian, na Espanha. No Brasil, ainda não há data de lançamento.