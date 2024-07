SÍNDROME DE PATAU

Filho do cantor Zé Vaqueiro morre aos 11 meses

Arthur nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como síndrome de Patau. Ele passou por uma série de internações desde o dia que nasceu, no ano passado. Em maio deste ano, ele chegou a ir para casa, mas precisou voltar ao hospital, após sofrer uma parada cardíaca.

"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", diz o comunicado.