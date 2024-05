'Lutando com muita força', diz Zé Vaqueiro após filho voltar para UTI

Enquanto respondia perguntas de alguns fãs, o cantor falou como está o caso do herdeiro. "Arthur está estável. Colheu vários exames e continua lutando com muita força", disse ele, que seguiu agradecendo pelo apoio dos fãs nesse momento. "Obrigado por todas as mensagens e orações, do fundo do meu coração. Obrigado".