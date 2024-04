'ROTINA DESAFIADORA'

Internado há 8 meses, filho de Zé Vaqueiro é batizado no hospital e pais comemoram

O cantor Zé Vaqueiro e a mulher Ingra Soares batizaram o pequeno Arthur, que está internado no hospital há mais de oito meses, desde que nasceu. O casal compartilhou a notícia no Instagram na manhã desta quinta-feira, 11, com uma foto do bebê