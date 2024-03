INTERNADA DESDE DEZEMBRO

Claudia Alencar é transferida para unidade de reabilitação

A atriz foi diagnosticada com uma síndrome miofascial pós-infecção sistêmica

Publicado em 29 de março de 2024 às 10:22

Claudia Alencar Crédito: Reprodução

Claudia Alencar, de 73 anos, que estava internada em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro desde o dia 17 de dezembro por conta de uma infecção bacteriana, foi transferida para uma unidade de reabilitação, informou nesta quinta-feira, 28, a sua assessoria de imprensa.

A atriz foi diagnosticada com uma síndrome miofascial pós-infecção sistêmica e teve a coluna vertebral afetada, passou por uma cirurgia na coluna lombar, chegou a ser intubada e até parou de andar. Mas, neste mês, ela apresentou melhora significativa e a equipe médica acredita que a atriz deva retornas às suas atividades diárias num prazo de até 30 dias.

"Em 27/03/2024, a Sra Claudia Gomes Alencar foi transferida para uma unidade especializada em reabilitação, Placi Cuidados Extensivos Barra. Está sob os cuidados de um time interdisciplinar com médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionista e enfermagem, sendo submetida a um programa para controle de dor e recuperação de força muscular, visando a plena independência e retorno às suas atividades diárias. Já é capaz de caminhar sob supervisão. Existe expectativa de atingimento de metas em menos de 30 dias", informou o comunicado.

Internação e recuperação

Claudia Alencar foi internada na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro do ano passado, por conta de uma infecção bacteriana. Ela passou por cirurgia na coluna lombar no domingo, 24, e o procedimento foi bem-sucedido, mas o estado de saúde ainda era grave. "Está difícil, mas ela é muito guerreira", disse ao Estadão Yann Hatchuel, filho da atriz.

Depois da cirurgia, Claudia apresentou "piora clínica" com infecção generalizada e instabilidade na pressão arterial. Segundo informações do hospital, Claudia permaneceu sedada e em ventilação mecânica. Ela também passou por tratamento com antibióticos de amplo espectro.

Na manhã da terça-feira, 26, a atriz foi extubada. "O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras. Ainda precisamos esperar o resultado novo da cultura que deve sair em três dias", disse o filho.

No dia 30 de dezembro, Yann Hatchuel, o filho da atriz, revelou que o estado de saúde dela piorou e "nesse momento, ela não está mais andando".

Setenta dias depois, em 11 de março, a equipe de Cláudia revelou que ela apresentou melhora significativa. "A atriz vem tendo melhoras significativas no processo de sua recuperação da sua enfermidade que, segundo os médicos se trata de uma síndrome miofascial pós- infecção sistêmica, onde inclusive a coluna vertebral foi afetada com componente nevrálgico", diz o comunicado, que ainda revelou que a artista havia voltado a andar há cerca de três semanas.

Carreira na televisão

Claudia Alencar fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, em Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva e baseada no clássico homônimo do escritor baiano Jorge Amado.

Na Globo, ela deu vida à Perla Menescau em Fera Ferida, novela de 1994. Claudia também interpretou Laura Bernardes em Esplendor, telenovela exibida em 2000 na Rede Globo.

O próximo trabalho de Claudia seria em Beleza Fatal, novela produzida pela HBO Max com previsão de estreia para o próximo ano. Ela interpretaria uma socialite, parente de cirurgiões plásticos. Entretanto, após mais de um mês de internação, a equipe da atriz informou, no dia 24 de janeiro, que ela não faria mais parte do elenco da novela.

"Tendo em vista o período de internação da atriz desde o final do ano passado e, ainda sem previsão de alta, é com grande lamentação que informamos que a atriz não retomará sua carreira na obra Beleza Fatal, que terá transmissão pela HBO", diz a nota