TRANSTORNO DE ATENÇÃO

Claudia Leitte faz alerta para pais de crianças com TDAH e revela que já foi expulsa da escola

A cantora Claudia Leitte comentou o diagnóstico de TDAH dela e fez um alerta para pais de crianças com o mesmo quadro. Em uma participação no programa Caldeirão com Mion, realizado neste sábado (20), a artista revelou já ter sido expulsa de uma escola quando era criança.

No fim do ano passado, em entrevista ao Alô Alô Bahia, ela disse que, ao se aprofundar sobre o transtorno, ela passou a se enxergar de uma outra forma.

TDAH é a sigla para “Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade”. No caso de Claudia Leitte, ela só foi diagnosticada após os 40 anos de idade. “É um fluxo de pensamentos que eu não consigo bloquear. Eu tenho uma alteração no córtex pré-frontal. Todo mundo consegue fazer um raciocínio às vezes muito óbvio e lógico e ir direto ao ponto. O TDAH não me deixa filtrar esses pensamentos. Eu consigo desmembrar uma pergunta em mil numa fração de segundos. É muito doido! Por outro lado, eu não tinha essa consciência. Eu não sabia que isso era uma condição. Acho que eu passei a minha vida inteira me vendo, mas eu não entendia o que estava acontecendo”, disse a cantora.