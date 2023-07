Claudia Leitte mostra fotos da festa de 43 anos com a família

Crédito: Reprodução/Instagram

Por Naiana Ribeiro



A cantora Claudia Leitte celebrou os 43 anos em família na última segunda-feira (10). A pequena reunião ocorreu em sua casa de praia no condomínio fechado de Interlagos, região próxima à capital baiana. A artista publicou nesta quinta-feira fotos da festa.



Nas imagens, ela aparece com o marido, Márcio Pedreira, e os 3 filhos do casal: Davi, de 14 anos, Rafael, 10, e Bela, de quase 4 anos. Também estiveram na festa o pai e a mãe de Claudia, Claudio Inacio e Ilna Leite. Confira as fotos compartilhadas pela artista.

A produção da festa ficou a cargo de Rafaela Meccia; já o bolo e os doces foram escolhidos a dedo na Confeitaria Priscilla Diniz.

"Minha família fez um jantar de aniversário pra mim… virou uma balada. Deus é muito bom! Obrigada, pessoal, por todo carinho que ainda estou recebendo, por celebrarem minha vida e por me verem além do que uma câmera poderia registrar. Muito grata por me ajudarem, em muitos momentos- ainda que nem saibam- a escrever linhas importantes da minha história, a seguir em frente, e a superar os inevitáveis obstáculos dessa vida", escreveu Claudia.

Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, Claudinha se considera uma baiana de alma e criação, já que chegou ao estado ainda bebê.

Nas redes sociais, ela também compartilhou registros do início das celebrações no Pará, com bolos personalizados e docinhos. Ela realizou dois shows no estado, um em Santana do Araguaia e outro em Conceição do Araguaia.

“Eu adoro comemorar (...)! Um show de amor e de carinho! Uma super estrutura. Amanhã volto pra falar mais, porque merece over posting. Foi demais! Tô muito feliz e já já dou continuidade à celebração dos meus aninhos de vida. Ahhhhhhh! Que gostoso!”, escreveu Claudia.