Cidade com 25 mil habitantes está entre as 5 com maior gasto com São João na Bahia

Investimento é detalhado em portal de transparência do Ministério Público

Wendel de Novais

Publicado em 4 de junho de 2025 às 10:03

Quijingue é a quinta cidade da Bahia com mais gastos no São João Crédito: Reprodução

Entre as cidades com maior volume de gastos em atrações para o São João na Bahia, de acordo com o Painel da Transparência do Ministério Público (MP), um nome chama a atenção: Quijingue. O município, que ocupa a quinta colocação no ranking, declarou R$ 5.2500,00 pagos a 26 atrações que vão se apresentar dos dias 19 a 24 de junho. >

Quijingue tem, segundo o Censo do IBGE, 25 mil habitantes. Os valores da festa na cidade, no entanto, superam os investimentos de municípios como Luís Eduardo Magalhães e Senhor do Bonfim, que têm, respectivamente, um acumulado de 90 e 79 mil habitantes. >

A festa, que é batizada de Arraía do Triunfo, até foi anunciada de maneira antecipada pela gestão. Em publicação no dia 23 de janeiro, a Prefeitura de Quijingue publicou em suas redes o que seria o maior São João da história do município, com grandes atrações nos cinco dias de festas. >