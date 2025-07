ACIDENTE

Idoso morre atropelado após tentar atravessar pista para prestar socorro na Bahia

Homem teria parado para ajudar mulher com moto do outro lado da via

Esther Morais

Publicado em 22 de julho de 2025 às 08:32

Idoso morreu no local Crédito: Reprodução / Abomproci

Um idoso de 60 anos morreu atropelado por um carro quando tentava atravessar uma rodovia na manhã de segunda-feira (21), no Povoado Pau Ferro, em Ipirá. O acidente aconteceu no KM 77 da BA-052. >

Segundo a Associação de Bombeiros Civis (Abomproci), João Carneiro Souza conduzia uma moto, quando avistou uma mulher parada na pista com uma motocicleta. Ele parou o veículo e tentou atravessar a via para prestar ajuda, mas foi atingido por um Onix e morreu no local. >

Uma equipe da Abomproci atendeu a ocorrência e permaneceu no local para sinalizar a pista e organizar o trânsito na região, já que apenas um acostamento da pista estava liberado para o trânsito de veículos. >

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) também atenderam a ocorrência e acionaram os demais órgãos competentes. A Delegacia Territorial (DT/Ipirá) investiga as circunstâncias do caso.>