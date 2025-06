COMO ASSIM?

Sesab não responde sobre dados de pesquisa e acusa Correio de divulgar 'fake news'

CORREIO recebeu com surpresa reação da Sesab à publicação da reportagem, que foi procurada para responder sobre pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM)

O CORREIO recebeu com surpresa a reação da Sesab à publicação da reportagem " Bahia: 40% dos municípios estão com desabastecimento de vacinas ", classificada pelo órgão estadual como 'informação falsa'.

A reportagem publicada na manhã desta quarta-feira (4) utilizou como base o estudo "Falta vacina para proteger as crianças brasileiras", divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). A pesquisa, que está na terceira edição, contou com respostas de 112 municípios baianos que responderam, voluntariamente, se sofriam ou não com desabastecimento de vacinas.