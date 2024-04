RESULTADO

Coletivo Meio Tempo divulga selecionados para oficinas no Subúrbio 360º

Projeto foi aprovado no Edital Gregórios - Ano III

Publicado em 23 de abril de 2024 às 12:00

Cena de 'O Contentor - O Contêiner' Crédito: adeloya aju bara/divulgação

O Coletivo Meio Tempo divulgou nesta segunda-feira (22) o resultado das oficinas de teatro e audiovisual que integram as atividades da primeira fase do projeto Caravana do Meio Tempo. As oficinas serão realizadas no Subúrbio 360º (Rua da Paz, s/n, Vista Alegre) e integram a agenda do grupo, junto com as apresentações dos espetáculos O Contentor - O Contêiner; Boquinha... e assim surgiu o mundo e Esqueça.

Foram contemplados os participantes: Adil Brito dos Santos, Ana Beatriz Greco Lopes da Silva, Ananda Miranda Caetano, Ester Cordeiro Vicente, Gisele Ramos de Freitas, Isaias Santana Abade, Keilla Christina do Nascimento Cardoso, Marya Victórya Cerqueira Alves, Nicole Nascimento Santos, Rejane Santos Silva, Rosângela Santos Silva, Taislana da Conceição Praxedes, Talissa Gonçalves da Silva Santos e Wenderson dos Anjos Morais.

A primeira aula das oficinas temáticas EU - documento do mundo e Criando com Celular será nesta segunda (22) de abril, das 18h às 21h, no espaço Subúrbio 360, em Vista Alegre. Os encontros seguirão até 7 de maio, sempre das 18h às 21h. Já as apresentações O Contentor - O Contêiner; Boquinha... e Assim Surgiu o Mundo e Esqueça serão realizadas às terças-feiras dos dias 23 e 30 de abril e 7 de maio, respectivamente, às 10h e 15h.

Ministrados pelos instrutores Rogério Vilaronga e Guilherme Hunder, as oficinas capacitarão jovens e adolescentes a desenvolverem suas habilidades, além do fortalecimento de suas identidades. O projeto Caravana do Meio Tempo tem a realização do Coletivo Meio Tempo e foi contemplado pelo edital Gregórios - Ano III, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.

Sobre as oficinas temáticas – As oficinas temáticas EU - documento do mundo e Criando com Celular são voltadas para jovens e adolescentes que residem nestas localidades. A Oficina de Teatro EU - documento do mundo será ministrada pelo diretor, arte educador e gestor cultural Guilherme Hunder, que tem ampla experiência nas artes para as infâncias e juventudes. Na oficina, através de exercícios de jogos e exercícios de improvisação, os participantes terão como ponto de partida as diversas mitologias, lendas e diferentes interpretações sobre como o mundo e a humanidade foram criados e vão tecer conexões com suas vivências, saberes e aprendizados.

A oficina Criando com Celular será ministrada pelo realizador audiovisual, documentarista e arte educador Rogério Vilaronga, que vai orientar jovens e adolescentes a produzirem conteúdo audiovisual com os recursos multimídia dos aparelhos celulares, visando estimular a tanto a prática quanto o acesso destes jovens ao mundo audiovisual, através do conhecimento da linguagem, das diversas formas de produção e realização, da escrita, da tecnologia, dentre outros.

Programação até junho

As ações da Caravana do Meio Tempo tiveram início no mês de abril e seguirão até junho, nos espaços Boca de Brasa localizados na periferia de Salvador (Subúrbio 360º, em Vista Alegre; no Boca de Brasa, em Cajazeiras; e no SESI Casa Branca, na Cidade Baixa).

No Boca de Brasa de Cajazeiras as datas das oficinas de vídeo e de teatro seguem nos dias 6 a 21 de maio, das 13h30 às 16h30. As apresentações O Contentor - O Contêiner; Boquinha... e assim surgiu o mundo e Esqueça estão agendadas para às quintas-feiras dos dias 9, 16 e 23 de maio, na mesma sequência, às 9h e 14h.

Já o Sesi Casa Branca do Caminho de Areia recebe as oficinas de vídeo e teatro nas quartas e quintas dos dias 5 a 20 de junho, das 18h às 21h. As apresentações “O Contentor - O Contêiner; Boquinha... e assim surgiu o mundo e Esqueça têm previsão de exibição nas manhãs e tardes das quintas-feiras dos dias 6, 13 e 20 de junho.

Durante toda a temporada, as atividades do projeto Caravana do Meio Tempo serão totalmente gratuitas e contarão com tradução em libras. Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no Instagram @coletivomeiotempo ou através do email [email protected].

