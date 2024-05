MÚSICA

Álbum de Tom Zé que celebra a língua brasileira ganha edição em vinil

O álbum “Língua Brasileira”, do baiano Tom Zé, um dos compositores e arranjadores mais originais e ativos da música popular brasileira, acaba de ganhar uma versão em vinil. A edição comemorativa apresenta o repertório completo do disco, lançado originalmente em junho de 2022, além de um encarte com as letras das canções e textos de Danilo Santos de Miranda e do próprio Tom Zé.