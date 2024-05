CLUBE CORREIO

Tulipa Ruiz apresenta repertório do álbum Habilidades Extraordinárias na Casa do Comércio

Show acontece neste sábado a partir das 20h; assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto

Luiza Gonçalves

Publicado em 3 de maio de 2024 às 09:57

Tulipa Ruiz apresenta o álbum Habilidades Extraordinárias no Sesc Casa do Comércio Crédito: Divulgação/ Nino Andres Biasizzo

Sonoridades que passeiam pelo pop, rock com um sotaque de funk e reggae. Baixos demarcados, brincadeira nas sílabas e o jeito único de Tulipa Ruiz de cantar as palavras. Habilidades Extraordinárias (2022) é mais uma parceria entre a cantora e compositora e seu irmão Gustavo Ruiz. Um álbum gravado ao vivo e de maneira analógica, aborda e elabora as complexidades do mundo contemporâneo, destacando as vivências de ser mulher, e acolhe, envolvendo o ouvinte em suas 11 faixas.

O repertório do álbum integra o show que Tulipa apresenta em Salvador neste sábado (4), às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. “A gente ainda não tinha vindo para Salvador com esse show e meu coração estava apertado por conta disso. O público baiano tem um élan, um glow, um bem-querer que movimenta muito a gente. E dá muita saudade quando a gente demora para vir”, diz.

Segundo a cantora, Habilidades Extraordinárias é um disco que pede presença, um convite para exercitarmos outras velocidades. “Estar vivo hoje em dia é uma habilidade extraordinária. Assim como conseguir dormir ou levantar da cama. Ou sair e voltar para casa, sobretudo sendo mulher. Habilidades Extraordinárias é um disco denso, mas não é um disco pesado, muito pelo contrário. É um disco balsâmico que convida o ouvinte para a escuta. Mas ele pode passar batido se ouvido de forma dispersa. Estamos dispersos, impacientes, imediatistas”, explica.

Primeiro disco da cantora desde 2017, Habilidades Extraordinárias foi lançado em outubro de 2022 e foi indicado ao Grammy Latino em 2023. Nesse ano, ela segue em turnê pelo Brasil acompanhada por seu “flower power trio que é barril”, formado por Gustavo Ruiz (guitarra), Gabriel "Bubu" Mayall (baixo) e Samuel "Samuca" Fraga (bateria).

Ao vivo

Habilidades Extraordinárias foi impulsionado pela energia do reencontro: “Estávamos saindo da pandemia, carentes de encontro, de presença, de troca”, explica Tulipa. Através das composições presentes no álbum, ela e Gustavo conseguiram colocar para fora os atravessamentos que acreditam nos dilacerar enquanto sociedade. Um exemplo é a faixa Kamikaze Total, escrita em parceria com Liniker e Vitor Hugo, que traz em sua narrativa em primeira pessoa um grito de revolta contra a violência e opressão de gênero.

Um ponto destacado por Tulipa Ruiz no trabalho foi a utilização, pela primeira vez, de seu estúdio Brocal para fazer uma gravação sua ao vivo. “Isso deu outra energia para o disco”, reflete. Ela cita como uma das inspirações para essa decisão a gravação de Gal Costa de O Vento, de Dorival Caymmi: “A gente escuta e sente a onda da galera tocando ao vivo e com muito tesão, sabe? Quando a gente escuta essa música, a gente sente a onda boa, é nítida e deliciosa. Queria essa onda boa do ao vivo no meu disco”.

Somada à gravação, houve ainda a decisão de utilizarem fitas analógicas como suporte. “Como já disse, em tempos de imediatismo e dispersão, foi fundamental exercitar outras velocidades”, reafirma Tulipa. Para ela, optar por este método de gravação resultou numa curadoria de takes mais seletiva, favorecendo a espontaneidade presente no disco.

O que se ouve em Habilidades Extraordinárias é uma Tulipa Ruiz 100% confortável nas canções e nas etapas de produção. O que nem sempre foi assim: “No Efêmera, eu amava fazer show mas tinha medo de estúdio. Não tenho mais medo. Hoje, tenho total noção do meu tamanho e isso me deixa muito presente e consciente durante o processo”, compartilha.

Neste quinto álbum, a cantora ganha ainda mais confiança no caminho que vem trilhando nas artes: “Esse disco me deu muita força. Hoje percebo que minha música é meu escudo e minha ponta de lança, é um lugar de muito poder no sentido de possibilidades”, conclui.