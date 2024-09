MÚSICA

Com 45 anos de carreira, Marilda Santanna volta aos palcos em show que celebra a vida

Apresentações gratuitas acontecem no final desse mês

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 15:28

Marilda Santanna Crédito: Divulgação

A cantora Marilda Santanna faz dois shows gatuitos nos dias 24 e 25 de setembro, às 20h, na Sala de Coro do Teatro Castro Alves (TCA). As apresentações são parte do projeto Marilda 45 e celebram sua volta aos palcos em meio a 45 anos de trajetória.

Os eventos terão participações especiais de cantoras da nova geração da música baiana. Aiace, cantora e compositora, filha do grande letrista Gileno Felix; Luísa Brito, também cantora e compositora, filha de Cinho da Mata, um grande cantor baiano; Ju Santos uma artista trans, cantora capixaba radicada em Salvador e Mônica Millet, grande percussionista e compositora, neta de Mãe Menininha do Gantois.

“As duas primeiras são duas figuras que eu tenho admiração muito grande e respeito, acho que estou trazendo as duas caçulas de mim para esse palco. Ju Santos tem um trabalho maravilhoso, acho extraordinário ter a sua representação na cena, a importância dessas mulheres no canto do Brasil negro. E a última é da minha geração, no meu primeiro álbum gravei uma canção dela, que além de ser uma grande instrumentista, é compositora, pesquisadora das matrizes afro-baianas, uma referência”, explica Marilda.

Nascida em Salvador em 1956, Marilda sempre teve uma relação profunda com a música e conciliou isso depois em sua vida acadêmica, valorizando o canto da voz negra feminina presente em suas pesquisas de mestrado desde 1997.

“Eu sempre pesquisei mulheres, dentro do meu universo, no mestrado, no doutorado, em todos os pós-doutorados, e, ultimamente, mais ainda, as mulheres negras. A partir de 2017, eu comecei a mergulhar mais profundamente no universo das cantoras, das intérpretes negras. Então, tudo isso acionado pelas minhas memórias e pelas minhas escutas e os artigos que publiquei, o repertório que está aqui presente, aciona em mim uma celebração, mais do que uma homenagem”, explica.

Com direção musical de Neila Kadhí, o Projeto Marilda 45 com o show Pausa Mínima traz um repertório extraído de suas vivências e experiências existenciais ao longo destes 45 anos de carreira. Ele será composto por 18 canções, entre elas “Ya Olokum”, de Mônica Millet, presente em seu primeiro álbum; “Vestido de prata”, de Jorge Alfredo, a faixa está no seu terceiro álbum, vozes negras que fizeram e fazem parte da sua escuta, como Djavan, Luiz Melodia, Milton Nascimento, além de canções que ilustraram shows de sua trajetória, como “Morena do mar” e “Mãe d’água e a menina” de Dorival Caymmi, passando por Manuela Rodrigues, Liniker, Luedji Luna, entre outras cantoras da nova geração que cruzaram e entrelaçam todo o discurso feminino dessa mulher inspiradora que é Marilda Santanna.

A banda conta com Raimundo Nova na guitarra e violão, Márcio Melgaço no piano e acordeom, Tobias Muller na bateria e Carla Suzart no baixo e violão.

Assinado pela diretora artística Sanara Rocha, o cenário do show é uma homenagem a deusa Oxum Apará, reverenciando a força e a sensibilidade que ela representa. Para criar essa atmosfera banhada pelas águas sagradas de Oxum, Sanara utiliza elementos que evocam a dualidade da divindade: por vezes meiga e doce, e em outros momentos agressiva.

O projeto Marilda 45, foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.

Serviço

Marilda 45 com o show Pausa Mínima

Data: 24 e 25 de setembro (terça-feira e quarta-feira)

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Horário: 20h