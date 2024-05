Com Ariana Grande e Cynthia Erivo, trailer de ‘Wicked’ é lançado

Baseado no musical da Broadway, "Wicked" tem estréia marcada para o dia 28 de novembro deste ano

Um dos filmes mais aguardados de 2024 teve seu primeiro trailer oficial lançado nesta quarta-feira, 15. “Wicked” acompanha a trajetória da Bruxa Má do Oeste, que será vivida por Cynthia Erivo, desde a sua origem como a princesa Elphaba.

Com direção de Jon M. Chu, a reinterpretação da obra literária “O Mágico de Oz” é baseada no musical da Broadway de Stephen Schwartz e Winnie Holzman. O novo filme traz a cantora Ariana Grande no elenco, que interpreta Glinda, a Bruxa Boa.