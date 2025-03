LUXO

Com croissant a R$ 50 e café da manhã de até R$ 500, Tiffany esgota reservas de cafeteria em São Paulo

Pop-up da joalheria mais famosa do mundo funciona até 30 de abril e traz experiência imersiva com menu assinado

Com croissant servido com manteiga e geleias artesanais por R$ 50, café expresso a R$ 18 e opções de café da manhã que chegam a custar até R$ 500, a Tiffany & Co. esgotou rapidamente todas as reservas para seu Blue Box Café em São Paulo. A cafeteria temporária, inspirada no universo da joalheria mais famosa do mundo, será instalada entre os dias 27 de março e 30 de abril no Shopping Iguatemi, em frente à nova loja da marca. >