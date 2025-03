GABRIELA CRUZ - DE TUDO QUE EU VEJO

Por que viver novas experiências é essencial?

Quanto mais a gente vive, mais nos tornamos interessantes para o mundo e para nós mesmos

Gabriela Cruz

Publicado em 23 de março de 2025 às 08:37

Mostra imersiva, arte mural e café de luxo Crédito: Divulgação, Caio Lirio e reprodução

É preciso viver. E viver, de verdade, significa se permitir novas experiências — sair da rotina, testar, explorar, se encantar com o que é novo. Em 2025, uma das principais tendências é justamente essa: o desejo por imersões. E não é à toa. Cada vivência, cada viagem, cada encontro inesperado nos transforma.>

Quanto mais a gente vive, mais a nossa vida enriquece. Isso reflete em tudo: nas nossas conversas, nas nossas relações, na forma como a gente enxerga o mundo e até no jeito como a gente trabalha. A verdade é que as pessoas mais interessantes têm uma coisa em comum: elas vivem.>

#desenho_no_MAM

A Oficina de Desenho com Olga Gómez retorna ao Museu de Arte Moderna da Bahia com aulas gratuitas para quem quer explorar este universo. A aula inaugural será em 5 de abril, às 9h, com inscrições no local. Os encontros serão aos sábados, das 9h às 13h, até 19 de julho. Leve papel, lápis, caneta, compasso, tesoura, cola e sua alma livre. Além de artista plástica, Olga é diretora artística da companhia A RODA, referência no teatro de animação.>

#discotecagem_no_MAC

A plataforma BATEKOO, em parceria com a Escola B, o coletivo Sônicas e o MAC_Bahia, oferece um curso gratuito de discotecagem para iniciantes como parte da programação do Mês do DJ. As inscrições vão até domingo (23), às 23h59. As aulas ocorrem de 31 de março a 5 de abril, das 18h às 20h, no Museu de Arte Contemporânea, na Graça. Quem comanda a turma é o DJ Pivoman.>

#arte_instagramável

A exposição Blow Up: um Sopro de Diversão estreou no Shopping da Bahia com cenários coloridos e interativos que misturam arte e entretenimento. A mostra traz elementos como labirintos de espelhos, flores gigantes, piscinas de bolinhas e uma serpente inflável. Ingressos no site da Eventim ou na bilheteria física.>

#festival_MURAL

A 4ª edição do MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre vai muito além dos murais que já coloriram a cidade. Em 2025, o projeto ganha um festival gratuito para celebrar a arte, a cultura e a economia criativa. De 4 a 6 de abril, a Doca 1, no Comércio, será ocupada com uma feira de 25 artistas visuais e criativos, oficinas de pintura, colagem, gravura e lettering, além de bate-papos sobre moda, HQs, cerâmica artesanal e processos criativos. >

#oficina_com_Filipe_Grimaldi

Quem prefere uma experiência criativa e gratuita no ambiente online pode se inscrever na oficina conduzida por Filipe Grimaldi (@filipegrimaldi) e @ssseiva, que celebra a pintura de letra popular brasileira. A proposta é deixar o digital um pouco de lado e explorar a potência do traço à mão livre. Para receber o link da oficina, basta comentar “QUERO” no post do artista no Instagram.>

#Bahia_Connect

De 10 a 12 de abril, Salvador recebe o Bahia Connect, primeiro evento de inovação aplicada ao comércio de bens, serviços e turismo da Bahia. Promovido pelo Senac, o encontro será gratuito e ocupará o Centro de Convenções com palestras, oficinas, experiências imersivas e atrações culturais. Mais de 50 palestrantes, divididos em quatro arenas temáticas, vão compartilhar suas vivências em segmentos como marketing, gastronomia, moda, turismo, ESG, gestão, beleza e saúde. Saiba mais no @bahiaconnect25.>

Luxo além do produto

As grandes marcas de luxo entenderam que, em 2025, o verdadeiro diferencial está na experiência. Mais do que consumir um item de valor, o público quer viver o estilo de vida que aquela marca representa. E elas estão entregando isso com cafés, restaurantes, pop-ups e ativações em todo o mundo.>

#Tiffany_no_Brasil

Uma das novidades mais aguardadas é a chegada do Blue Box Café da Tiffany & Co. ao Brasil. A pop-up projetada pelo Estúdio Campana será montada no Shopping Iguatemi São Paulo em frente à nova flagship da marca e ficará aberta de 27 de março a 30 de abril. A experiência oferece um cardápio que une clássicos nova-iorquinos e sabores brasileiros. São três opções com valores entre R$ 150 e R$ 500, mas as reservas já estão esgotadas.>

#Louis_Vuitton_em_NY

Desde novembro de 2024, a Louis Vuitton opera seu primeiro café nos Estados Unidos, o Le Café Louis Vuitton, dentro da loja temporária na 6 East 57th Street, em Nova York. O espaço tem decoração vibrante e atmosfera de biblioteca elegante, com detalhes do monograma da marca espalhados por todo canto, até na comida.>

#Chanel_em_Londres

Para celebrar o lançamento do batom Rouge Coco, a Chanel montou uma pop-up vermelha no Covent Garden, em Londres. Além de testar os novos produtos, os visitantes podem curtir um carrinho de sorvetes, interagir com uma pista de skate comandada por skatistas profissionais e mergulhar em uma atmosfera inesperada.>

#Prada_na_China_e_Reino Unido