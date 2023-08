Com filha de Johnny Depp, The Idol é cancelado na HBO após fracasso

A HBO desistiu de uma segunda temporada de The Idol, drama do criador de Euphoria, Sam Levinson, e o cantor The Weeknd.



A série é estrelada por Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp, como uma estrela pop que cai sob o domínio do dono de um clube de Hollywood. O projeto sofreu críticas negativas, e a audiência ficou aquém de outros programas recentes da HBO, virando um fracasso para o canal.



"The Idol foi uma das séries mais provocativas da HBO e estamos satisfeitos com a forte resposta do público", disse um porta-voz da emissora, em comunicado. "Depois de muita reflexão e consideração, a HBO, assim como os criadores e produtores, decidiram não avançar com uma segunda temporada. Somos gratos aos criadores, elenco e equipe técnica por seu trabalho incrível," completou.