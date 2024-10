TELEVISÃO

Com Luana Piovani, novela portuguesa Sangue Oculto estreia na TV Brasil

Atração vai ao ar de segunda a sábado, às 20h

L Luiz Claudio Ferreira

Agência Brasil

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 10:52

Luana Piovani na novela Sangue Oculto Crédito: Reprodução/TV Brasil

A novela portuguesa “Sangue Oculto” estreou, na noite dessa segunda-feira (21), na TV Brasil. A atração, que vai ao ar de segunda a sábado, às 20h, depois do telejornal Repórter Brasil, tem 235 capítulos de 45 minutos.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que acompanhou o primeiro capítulo na embaixada de Portugal em Brasília, disse que pretende fortalecer e ampliar a parceria com aquele país europeu e outros países lusófonos, além de nações de língua espanhola.

Intercâmbios

“Nós, hoje, somos a quinta principal emissora em TV aberta no Brasil. Essa programação das novelas tem aumentado a nossa audiência” , disse o ministro à Agência Brasil. Ele entende que as parcerias com outros países, com o suporte da TV Brasil Internacional, podem envolver intercâmbios de produtos audiovisuais como documentários e também conteúdos jornalísticos em um caminho de integração com outros países.

“Nós vamos colocar no ar a TV Brasil Internacional. O presidente Lula fica inconformado quando chega a outros países e encontra vários canais internacionais e não do Brasil”, acrescentou.

Para o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, também presente ao evento, a atração garante opção de dramaturgia que faz parte do gosto dos brasileiros.

“Envolve o nosso propósito de expandir a TV Brasil Internacional”, afirmou. Ele entende que a parceria com Portugal é um passo importante. “Primeiro por meio da dramaturgia, e depois o jornalismo. A facilidade da língua, a facilidade cultural também nos aproxima. É importante essa parceria”.

“Crescemos com as novelas brasileiras”

O embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, lembrou, antes de assistir ao primeiro capítulo da novela, que os portugueses cresceram com as tramas brasileiras.

“Lembro de quando vimos a novela Gabriela (primeira versão, em 1975). “Agora é uma grande satisfação saber do interesse, por parte do Brasil, de uma novela portuguesa, que teve sucesso no país”. O fato de ser exibida em uma TV pública, na opinião do embaixador, garante acesso livre e democrático.

A novela

"Sangue Oculto" foi originalmente exibida pela Sociedade Independente de Comunicação (SIC), de Portugal, entre 2022 e 2023. O drama tem horário alternativo, com exibição extra às 2h da manhã. Depois da exibição na TV, os episódios ficam disponíveis por uma semana no app TV Brasil Play.

A novela é dublada para o português falado no Brasil. A produção tem drama, romance e comédia. No primeiro capítulo exibido ontem, já foi apresentado o cerne da história, que envolve a vida de duas irmãs gêmeas separadas na maternidade. Elas se reencontram, por acaso, três décadas depois. A partir daí, segredos do passado podem mudar o destino das famílias.