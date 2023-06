Influenciadora diz que 'ficou' com Neymar na véspera do Dia dos Namorados

Influenciadora revela encontro com Neymar. Crédito: Redes sociais

A influenciadora Fernanda Campos contou ter feito uma visita íntima ao jogador no último dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados.



A moça contou detalhes à colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, do encontro com o craque do futebol europeu. Fernanda teria mostrado uma sequência de prints que comprovariam a relação dos dois antes da data comemorativa dos casais.



No suposto diálogo entre Fernanda e Neymar, o atleta mandou mensagem falando o endereço que ele estava e, 40 minutos depois, informou à moça que ela teria esquecido os óculos.

Além dos prints, ela também teria gravado o momento em que, supostamente, Neymar anda pelo local. De acordo com Fernanda, Neymar estaria em São Paulo para encomendar um terno para o casamento do amigo, Cris Guedes, que será padrinho do matrimônio.

Ainda na conversa com a jornalista, a influenciadora revelou que não é antenada às notícias da vida pessoal de Neymar, por isso não sabia que ele voltou com Bruna Biancardi, com quem está namorando e esperando o segundo filho.