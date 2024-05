RAINHA DAS TRETAS

Com Pedro Scooby no RS, Luana Piovani diz que filho está há 20 dias sem ir à escola

O surfista está atuando no resgate de vítimas da catástrofe climática que atinge municípios do Rio Grande do Sul

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 19:56

Story de Luana Crédito: Reprodução/ Instagram

Luana Piovani não cansa de mostrar aos seguidores de seu perfil no instagram que não tem mesmo papas na língua. Após internautas cobrarem elogios sobre o ex-marido, Pedro Scooby, ter ido ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes, Luana revelou que seu filho, Dom, está há cerca de 20 dias sem ir para escola.

“Sempre mete marra para criticar o Scooby, quero ver elogiar ele agora”, disse uma seguidora em uma publicação do surfista. A atriz não perdue tempo: tirou um print do comentário e respondeu com um story. "Meu filho está faz 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não foi para escola”, disse. “Para as vacas que acham ele o máximo, peguem a senha”, concluiu.

O menino veio ao Brasil para morar com o pai este ano. Luana mora em Portugal com os irmãos, Liz e Ben. Scooby afirmou que desde que chegou para morar no país, Dom tem se adaptado muito bem, inclusive, voltando a participar atividades extracurriculares e esportes como o skate.