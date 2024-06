SAÚDE

Com problema na coluna, Aila Menezes revela que vai fazer cirurgia bariátrica

Ela explicou que teve uma contusão na coluna no ano passado

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de junho de 2024 às 16:00

Aila Menezes Crédito: Redes sociais

A cantora Aila Menezes anunciou que vai passar por uma cirurgia bariátrica. Ela contou aos seguidores no Instagram que a decisão foi motivada por um problema de coluna.

“Sim, vou fazer cirurgia bariátrica. Como todas as outras coisas da minha vida, sempre dividi aqui com vocês, de forma muito humana e muito transparente, não seria agora que eu não dividiria com vocês cada passo desse processo”, explicou, no vídeo.

Ela explicou que teve uma contusão na coluna no ano passado. “Eu tive uma contusão na coluna que perdura até os dias de hoje e, mesmo com todas as possibilidades que tive, de medicação, de osteopatia, de fisioterapia, eu não estava conseguindo voltar à minha mobilidade normal na coluna. E estava sentindo muitas dores, algo que estava me engessando muito, inclusive nos shows. Eu estava usando cadeira nos shows de tanta dor que eu estava sentindo“, desabafou.

O problema acabou se agravando no Carnaval deste ano. “A situação derradeira para mim foi o Carnaval. Meu Carnaval foi muito intenso e achei que não daria conta pelas dores. Isso me fez refletir ainda mais e essa vontade só veio se perpetuando, porque tentei de todas as formas melhorar essas dores e não consegui”, recordou.

Aila revelou ainda que começou a tentar a entender o motivo de ter se tornado obesa, a partir de 2017. Após analisar sua vida e conversar com um médico, entendeu que sua condição tinha ocorrido após traumas emocionais.

“Para quem não sabe, vivi alguns traumas, vivi um relacionamento extremamente abusivo, e dentro desse relacionamento, vivi perseguição psicológica, manipulação psicológica, algumas coisas de cárcere privado, vivi estupros, vivi agressões verbais e coisas muito graves. Durante esse casamento, fui casada com essa pessoa até 2016, tive muitos traumas. E desenvolvi uma série de problemas autoimunes em 2016. Ali o meu corpo começou a me proteger. Desenvolvi urticária crônica idiopática, e um problema que até hoje não sabemos o nome, mas é uma diarreia crônica, tive anemia grave. Esse trauma f* a minha vida e, a partir daí, comecei a engordar”, contou.