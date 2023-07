Com texto de Chico Buarque, Roda Viva tem apresentações gratuitas

Encenada pela primeira vez em 1968, ano da escalada de opressão e censura imposta pela Ditadura Militar, a comédia musical Roda Viva, escrita por Chico Buarque de Holanda, trazia o impacto da crítica mordaz e escrachada contra a sujeira da mídia, sobretudo a televisiva, e a engrenagem cruel da produção artística reduzida a interesses de mercado.



Agora, está história será contada novamente pelos alunos da Escola de Teatro da UFBA sob a direção de Hebe Alves, duas vezes vencedora do Prêmio Braskem de Teatro, que incorpora as questões de uma sociedade moderna, regida pela internet e pela tecnologia. A peça fica em cartaz de 6 a 16 de julho no Teatro Martim Gonçalves, de quinta a domingo sempre às 19h. O acesso ao espetáculo é gratuito, mas é necessário retirar o ingresso na bilheteria do teatro com 1 hora de antecedência.