4 dicas para tomar café de forma saudável

Veja como o consumo desta bebida pode favorecer o bom funcionamento do corpo

Publicado em 14 de abril de 2025 às 12:09

O café possui benefícios nutricionais significativos Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Em 14 de abril é celebrado o Dia Mundial do Café, uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Conforme a nutricionista Clariana Colaço, ele é rico em antioxidantes, como os polifenóis e os ácidos clorogênicos, ajudando a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres, contribuindo para a saúde cardiovascular e a redução do risco de certas doenças crônicas. >

No entanto, a profissional ressalta a importância de consumir café com moderação e estar ciente de algumas precauções nutricionais. Isso porque o excesso da bebida, por exemplo, pode levar a efeitos colaterais indesejados, como insônia, em pessoas sensíveis à cafeína. >

“O café pode fazer parte de uma dieta saudável. Para a maioria das pessoas, o consumo de três a cinco xícaras de café por dia geralmente é considerado seguro e pode trazer benefícios à saúde. No entanto, é importante estar ciente de como o café afeta seu corpo e limitar o consumo se você experimentar efeitos colaterais negativos”, explica a nutricionista especializada em transtornos alimentares. >

A seguir, Clariana Colaço lista algumas dicas para tomar café de forma saudável! >

1. Escolha grãos de café de alta qualidade

Opte por grãos de café de alta qualidade e frescor para obter o melhor sabor e aroma. Grãos frescos e recém-torrados geralmente produzem uma bebida mais saborosa e rica em antioxidantes. >

2. Atenção ao tamanho das porções

Tenha em mente o tamanho das porções ao tomar café. Uma xícara padrão tem aproximadamente 240 ml. Evite consumir quantidades excessivas de café de uma única vez para evitar efeitos colaterais negativos. >

3. Aproveite o café sem adições desnecessárias

A nutricionista recomenda consumir café sem açúcar. Porém, se for inevitável, opte por adoçantes naturais, como canela, stevia ou extrato de baunilha, sempre que possível. O excesso de açúcar adicionado pode neutralizar os benefícios à saúde da bebida e contribuir para o consumo excessivo de calorias vazias, associado a um maior risco de obesidade e doenças metabólicas. >

4. Escolha métodos de preparo saudáveis

Opte por métodos de preparo de café mais saudáveis , como filtragem ou prensa francesa — que ajudam a preservar os antioxidantes naturais —, em vez de métodos que envolvem o uso de filtros de papel branqueado ou adição de produtos químicos. >

“Lembre-se sempre de ouvir seu corpo e ajustar seu consumo de café de acordo com suas próprias necessidades e sensibilidades. Consulte um profissional de saúde ou nutricionista se tiver dúvidas sobre o consumo de café e sua saúde em geral”, pontua Clariana Colaço. >

Receitas com café gostosas e saudáveis

Abaixo, confira duas receitas saudáveis com café para aproveitar a bebida de forma gostosa e saudável! >

Smoothie de café e banana

Ingredientes

1 banana madura e congelada

1/2 xícara de café frio (preparado e resfriado previamente)

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas (ou leite de sua preferência)

1 colher de sopa de manteiga de amêndoas (ou pasta de amendoim)

1 colher de chá de cacau em pó (opcional)

Pedras de gelo a gosto

Mel ou adoçante a gosto (opcional) >

Modo de preparo

Descasque a banana e corte em pedaços. Você pode usar bananas maduras que iriam para a lixeira e, ao invés do descarte, elas podem ser congeladas e aproveitadas. Coloque os pedaços de banana em um liquidificador, adicione o café frio, o leite de amêndoas, a manteiga de amêndoas, o cacau em pó (se estiver usando) e as pedras de gelo e bata em velocidade alta até obter uma mistura cremosa e homogênea. >

Prove o smoothie e, se desejar, adicione mel ou adoçante a gosto para ajustar a doçura. Despeje a bebida em um copo grande e decore com uma pitada de cacau em pó por cima, se desejar. Sirva imediatamente e aproveite como um lanche energizante e refrescante. >

“Este smoothie é uma maneira deliciosa de desfrutar do sabor do café enquanto adiciona a cremosidade e os nutrientes da banana. Experimente esta receita no Dia Mundial do Café e aproveite”, recomenda a nutricionista. >

Brownie de café e chocolate amargo

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar

1/4 de colher de chá de sal

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/4 de xícara de chá de mel ou xarope de bordo

1/4 de xícara de café forte e resfriado

1 ovo grande

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1/4 de xícara de chá de chocolate amargo picado >

Modo de preparo

Em um recipiente grande, coloque a farinha de amêndoas, o cacau em pó, o sal e o fermento químico e misture. Em outro recipiente, coloque o mel ou xarope de bordo, o café, o ovo, o óleo de coco derretido e o extrato de baunilha e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, despeje os ingredientes líquidos na mistura de ingredientes secos e mexa para incorporar. Adicione o chocolate amargo picado e misture novamente. >

Transfira a massa para uma forma untada com óleo de coco ou forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia com algumas migalhas úmidas, mas não líquidas. Retire o brownie do forno, deixe esfriar na forma por alguns minutos. Transfira para uma grade para esfriar completamente antes de cortar em quadrados. >

“Este brownie é uma maneira deliciosa de satisfazer seu desejo por doce enquanto desfruta do sabor rico do café. Ele é naturalmente adoçado com mel ou xarope de bordo e é rico em antioxidantes. Aproveite este deleite saudável com uma xícara de café fresco”, finaliza Clariana Colaço. >