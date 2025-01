comida

4 receitas de quiches proteicas para o almoço

Veja como preparar opções fáceis e nutritivas para deixar a sua refeição deliciosa

31 de janeiro de 2025

Quiche de frango com cottage Crédito: Imagem: Jiri Hera | Shutterstock

A quiche proteica é uma excelente opção de refeição para o almoço, pois combina sabor, praticidade e um alto valor nutricional. Rico em proteínas, ela ajuda a promover saciedade prolongada, reduzindo a fome ao longo do dia, além de fornecer os nutrientes necessários para a manutenção e o ganho de massa muscular. >

A seguir, confira 4 receitas de quiches proteicas para o almoço! >

Quiche de frango com cottage

Ingredientes

Massa >

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 ovo

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água gelada >

Recheio >

1 peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de queijo cottage

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de noz-moscada em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o azeite e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, apenas para pré-assar. Reserve. >

Recheio >

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango desfiado, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada, e misture bem. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo. Acrescente o leite e o queijo cottage, misturando bem. Adicione o frango temperado e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até a superfície dourar e o recheio firmar. Sirva em seguida. >

Quiche de queijo coalho e tomate seco

Ingredientes

Massa >

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 ovo

1 pitada de sal

1 colher de sopa de linhaça hidratada (1 colher de sopa de linhaça triturada + 3 colheres de sopa de água) >

Recheio >

4 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

150 g de queijo coalho cortado em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

1/2 cebola-roxa picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de orégano >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o azeite, o ovo, a linha hidratada e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Reserve. >

Recheio >

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e adicione o leite, o queijo, o tomate seco e a cebola refogada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture bem. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até o recheio firmar e dourar levemente. Finalize com salsinha picada antes de servir. >

Quiche de cogumelo e tofu Crédito: Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

Quiche de cogumelo e tofu

Ingredientes

Massa >

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de água gelada

1 pitada de sal

1 colher de sopa de linhaça hidratada (1 colher de sopa de linhaça triturada + 3 colheres de sopa de água) >

Recheio >

200 g de tofu firme

1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas sem açúcar

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de levedura nutricional

1/2 colher de chá de açafrão-da-terra

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, misture a farinha de amêndoas, o azeite, o sal e a linhaça hidratada. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Reserve. >

Recheio >

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo, tempere com sal e pimenta-do-reino, e refogue por cerca de 5 minutos até ficarem macios. Reserve. No liquidificador, bata o tofu, o leite vegetal, a levedura nutricional, o açafrão-da-terra, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Misture esse creme com os cogumelos refogados. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até dourar levemente e firmar. Sirva com a salsinha picada. >

Quiche de espinafre com queijo feta

Ingredientes

Massa >

1 xícara de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 ovo

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água gelada >

Recheio >

2 xícaras de chá de espinafre picado

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

100 g de queijo feta esfarelado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o azeite, o ovo e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos até dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Reserve. >

Recheio >