comida

4 receitas práticas e saudáveis com fubá

Aprenda a preparar pratos nutritivos e deliciosos com esse ingrediente versátil

Portal Edicase

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 13:12

Polenta com cogumelos salteados Crédito: Imagem: Food Fantasy | Shutterstock

O fubá, uma farinha de milho finamente moída, é um ingrediente tradicional na culinária brasileira. Conhecido por ser uma opção acessível, ele é versátil e pode ser utilizado como base para diversas receitas, incluindo as saudáveis. Além disso, o seu sabor característico adiciona um toque especial aos pratos, proporcionando opções deliciosas e equilibradas.

Pensando nisso, separamos 4 receitas práticas e saudáveis com fubá para você incluir na dieta. Confira!

Polenta com cogumelos salteados

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

4 xícaras de chá de caldo de legumes natural

2 colheres de sopa de azeite

200 g de cogumelos shitake fatiados

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fubá e 1 xícara de chá de caldo de legumes. Misture e reseeve. Em uma panela, coloque o restante do caldo de legumes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo, acrescente o fubá dissolvido e cozinhe por 15 minutos, mexendo sempre até engrossar. Junte 1 colher de sopa de azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e disponha a polenta em um prato. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Coloque os cogumelos e refogue até ficarem macios. Desligue o fogo e disponha os cogumelos sobre a polenta. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Panqueca de fubá com espinafre

Ingredientes

1/2 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

1/2 xícara de chá de espinafre cozido e picado

1/2 xícara de chá de leite de aveia

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o recheio desejado.

Bolo de fubá integral Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

Bolo de fubá integral

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de leite de aveia

1 colherde sopa de fermento quimico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Fubá para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Adicione os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, disponha a massa em uma forma com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Sirva em seguida.

Pão de fubá e linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de linhaça

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de água morna

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo