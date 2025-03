comida

4 receitas típicas da Irlanda para celebrar o Dia de São Patrício

Veja como preparar pratos deliciosos e tradicionais da cultura irlandesa

O Dia de São Patrício, comemorado em 17 de março, é uma das festas mais importantes da Irlanda. Reunindo música, danças, desfiles e, claro, uma culinária rica e tradicional. A gastronomia irlandesa reflete a história e a cultura do país, com pratos que valorizam ingredientes, como batatas, carnes, laticínios e ervas frescas, resultando em sabores robustos e reconfortantes. >

Durante as celebrações, as mesas são recheadas de pratos caseiros preparados com técnicas passadas de geração em geração. Muitos desses alimentos têm raízes na vida rural da Irlanda, onde o aproveitamento de ingredientes locais sempre foi essencial. Além disso, as bebidas típicas, como cervejas e destilados, complementam a experiência gastronômica, tornando as refeições ainda mais festivas. >

Veja, a seguir, 4 receitas típicas da Irlanda para celebrar o Dia de São Patrício! >

Colcannon

Ingredientes

1 kg de batata descascada e picada

4 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de couve picada

1 xícara de chá de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Cubos de manteiga para servir >

Modo de preparo

Em uma panela grande, em fogo médio, cozinhe as batatas em água salgada até ficarem bem macias. Enquanto as batatas cozinham, derreta 2 colheres de sopa de manteiga em uma frigideira e refogue a couve em fogo médio até ficar macia. Adicione a cebolinha e misture. Escorra as batatas e amasse bem até obter um purê liso. Adicione o leite e misture. Misture a couve e a cebolinha ao purê de batata, temperando com sal e pimenta-do-reino. Sirva em uma tigela com um cubo de manteiga por cima. >

Guisado de carne com cerveja

Ingredientes

1 kg de acém cortado em cubos

2 colheres de sopa de óleo vegetal

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 cenouras cortadas em rodelas

2 batatas cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

500 ml de cerveja escura

2 xícaras de chá de caldo de carne

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de tomilho seco

1 folha de louro

1 colher de chá de molho inglês

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsa picada para decorar >

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os cubos de carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e sele a carne até dourar. Reserve. Na mesma panela, acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem macios. Adicione a farinha de trigo e mexa bem para absorver o caldo. >

Coloque a cerveja, o caldo de carne, o extrato de tomate e o molho inglês. Mexa bem para dissolver. Volte a carne para a panela e adicione o tomilho e a folha de louro. Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo. Depois de 1 hora de cozimento, adicione as cenouras e as batatas. Cozinhe por mais 30 a 40 minutos, até os legumes ficarem macios. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com a salsa picada. Sirva em seguida. >

Barmbrack Crédito: Imagem: Happy Foods Tube | Shutterstock

Barmbrack

Ingredientes

150 g de uva-passa

150 g de cranberry

250 ml de chá preto quente

100 g de açúcar mascavo

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

250 g de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1 pitada de sal

50 g de manteiga derretida

Manteiga para untar >

Modo de preparo

Coloque a uva-passa e o cranberry em uma tigela e despeje o chá preto quente. Deixe descansar por pelo menos 2 horas ou durante a noite. Em uma tigela grande, misture o açúcar mascavo, o ovo, a baunilha e a manteiga. Adicione as frutas hidratadas com o chá. Peneire a farinha, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Incorpore à mistura líquida e mexa até formar uma massa homogênea. Coloque a massa em uma forma de pão untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50-60 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de cortar. Sirva com manteiga. >

Coddle

Ingredientes

6 linguiças suínas

200 g de bacon cortado em pedaços

4 batatas descascadas e cortadas em rodelas grossas

2 cebolas fatiadas

2 dentes de alho picados

500 ml de caldo de carne

1 xícara de chá de cerveja escura

1 folha de louro

1/2 colher de chá de tomilho seco

Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsa fresca picada para decorar >

Modo de preparo