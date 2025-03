comida

5 receitas de cupim bovino para o almoço

Aprenda a preparar refeições ricas em sabor e perfeitas para qualquer dia da semana

Portal Edicase

Publicado em 7 de março de 2025 às 17:07

Rosbife de cupim Crédito: Imagem: Atsushi Hirao | Shutterstock

Se você está buscando uma maneira deliciosa de inovar no almoço, apostar na carne bovina é sempre uma escolha certeira! Seja em assados, cozidos ou preparados na panela de pressão, cortes como o cupim oferecem um sabor marcante e uma textura suculenta. >

Combinando temperos e técnicas que ressaltam sua maciez, estas 5 receitas de cupim bovino são perfeitas para quem quer um almoço cheio de sabor e suculência. Confira! >

Rosbife de cupim

Ingredientes

1,5 kg de cupim

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de chá de sal grosso

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica defumada

3 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de mostarda dijon

100 ml de vinho tinto seco

1 ramo de alecrim

Água para cozinhar

1 colher de sopa de manteiga sem sal >

Modo de preparo

Coloque o cupim em uma panela de pressão e cubra com água. Adicione 1 colher de chá de sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Retire a carne da panela e deixe escorrer. Seque bem a carne com papel-toalha. Em um recipiente, misture o azeite, a pimenta-do-reino, a páprica, o alho, a mostarda e o vinho tinto. Espalhe essa mistura por toda a peça, massageando para o tempero aderir. >

Aqueça uma frigideira grande e sele a carne, em fogo médio, de todos os lados até formar uma crosta dourada. Transfira para uma assadeira, adicione o alecrim e espalhe a manteiga sobre a carne. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 a 30 minutos para um ponto rosado. Retire do forno e cubra com papel-alumínio. Deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar. >

Cupim na panela de pressão com cebola caramelizada

Ingredientes

1,5 kg de cupim cortado em pedaços

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de chá de sal grosso

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 cebolas fatiadas

3 dentes de alho amassados

1 colher de chá de páprica defumada

250 ml de caldo de carne

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de açúcar mascavo >

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em fogo médio, aqueça o azeite na panela de pressão e sele os pedaços de cupim até dourar. Retire a carne e na mesma panela adicione as cebolas, o alho e o açúcar mascavo, mexendo até caramelizar. Volte o cupim para a panela, acrescente o caldo de carne e o molho de soja. Tampe e cozinhe por 45 minutos após pegar pressão. Deixe a pressão sair naturalmente, abra a panela e sirva a carne com o molho por cima. >

Cupim assado com crosta de pimenta-do-reino

Ingredientes

1,5 kg de cupim

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de chá de sal grosso

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de pimenta-do-reino em grãos triturada

4 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de sopa de mostarda dijon

2 colheres de sopa de manteiga derretida

100 ml de vinho tinto seco

1 ramo de alecrim fresco >

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o sal grosso, a pimenta-do-reino moída e em grãos, o alho picado, a páprica defumada e a mostarda dijon. Espalhe essa mistura por toda a peça de cupim, massageando bem para aderir ao tempero. Envolva a carne em papel-alumínio e leve à geladeira para marinar por pelo menos 4 horas. >

Coloque a carne em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 3 horas, regando ocasionalmente com o vinho tinto e a manteiga derretida. Retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para 220 °C e deixe assar por mais 30 minutos para formar a crosta crocante. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos e fatie antes de servir. >

Cupim assado ao molho marrom alemão Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock

Cupim assado ao molho marrom alemão

Ingredientes

1,5 kg de cupim

3 colheres de sopa de óleo vegetal

2 colheres de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 folhas de louro

4 cravos-da-índia

1 colher de chá de páprica doce

500 ml de caldo de carne

250 ml de vinho tinto seco

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga sem sal >

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e vinagre de vinho tinto, deixando marinar por pelo menos 4 horas ou de um dia para o outro na geladeira. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e sele a carne de todos os lados até formar uma crosta dourada. >

Adicione a cebola, o alho, o louro, os cravos-da-índia e a páprica doce, refogando por cerca de 3 minutos até liberar os aromas. Acrescente o vinho tinto e o caldo de carne, misturando bem. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 2 horas, virando a carne na metade do tempo. Caso necessário, adicione mais caldo de carne para não secar. >

Após o cozimento, retire a carne e coe o molho. Em uma panela pequena, derreta a manteiga em fogo baixo e misture a farinha de trigo, mexendo sempre até formar uma pasta dourada. Acrescente o molho coado aos poucos, mexendo até obter um molho espesso e brilhante. Fatie a carne e sirva com o molho por cima. >

Cupim ao vinho com batata rústica

Ingredientes

1,5 kg de cupim

500 ml de vinho tinto seco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de manteiga

3 dentes de alho amassados

2 cebolas cortadas em rodelas

2 colheres de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica defumada

1 ramo de alecrim fresco

2 folhas de louro

500 ml de caldo de carne

1 kg de batata média cortada em gomos

1 colher de sopa de mostarda dijon >

Modo de preparo

Em uma tigela grande, tempere o cupim com sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, alho amassado e mostarda dijon. Adicione o vinho tinto, o alecrim e as folhas de louro, certificando-se de que a carne esteja bem coberta. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Retire o cupim da marinada e reserve o líquido. >

Aqueça uma panela de pressão com azeite e manteiga e sele, em fogo médio, a carne de todos os lados até formar uma crosta dourada. Adicione as cebolas e refogue até ficarem macias. Acrescente o líquido da marinada e o caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 1h30 a 2 horas após pegar pressão, até a carne ficar bem macia. >

Após, transfira o cupim cozido para uma assadeira e regue com o caldo do cozimento. Distribua os gomos de batata ao redor da carne e tempere com um fio de azeite e sal. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, virando as batatas na metade do tempo para ficarem bem douradas. >