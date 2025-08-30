Embaixador do Japão vem a Salvador para comandar oficina de arte no Bonodori

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09:53
O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, estará em Salvador no próximo mês para participar do Festival da Cultura Japonesa, que acontece de 5 a 7 de setembro no Parque de Exposições.
No sábado, 6 de setembro, o diplomata conduzirá uma oficina especial de Sumi-ê, técnica tradicional de pintura japonesa que utiliza pincel e tinta preta para retratar, com simplicidade, a essência dos objetos e a expressão do instante presente. A atividade convida o público a explorar a criatividade e a expressar emoções por meio da arte. Nesta ocasião, o Embaixador também participará das comemorações dos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão.
O festival terá uma programação diversificada para todas as idades, incluindo oficinas culturais, concursos, jogos, apresentações musicais e de dança, artes marciais e workshops. A expectativa é reunir mais de 80 mil visitantes durante os três dias do evento.
Os ingressos do segundo lote estão disponíveis até 31 de agosto, com valores entre R$13 e R$34. Mais informações podem ser consultadas em bonodorisalvador.com.br.