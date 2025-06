comida

5 receitas de lasanha práticas e saborosas para o almoço de domingo

Confira como preparar versões diferentes e práticas desse prato

Lasanha de brócolis com molho branco Crédito: Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock

A lasanha combina perfeitamente com o almoço de domingo por diversos motivos que vão além do sabor marcante. Reconfortante e farta, ela reúne família e amigos com facilidade. Outro ponto positivo: pode ser preparada com antecedência e finalizada no forno — ideal para aproveitar o descanso do fim de semana. >

Abaixo, confira 5 receitas de lasanha práticas e saborosas para o almoço de domingo! >

Lasanha de brócolis com molho branco

Ingredientes

Lasanha >

1 kg de massa para lasanha

1 kg de queijo muçarela fatiado

Azeite para untar

Queijo parmesão ralado para polvilhar >

Recheio >

Floretes de 2 brócolis​

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Água >

Molho branco >

150 g de manteiga

1 cebola picada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 l de leite

Sal e noz-moscada em pó a gosto >

Modo de preparo

Recheio >

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, coloque o brócolis para cozinhar até ficar macio. Depois, escorra a água, pique os floretes de brócolis e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite o alho até dourar. Acrescente o brócolis, tempere com sal e refogue levemente por 3 minutos. Reserve. >

Molho branco >

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente a farinha de trigo e mexa por 2 minutos. Coloque o leite aos poucos e mexa até ficar cremoso. Tempere com sal e noz-moscada e reserve. >

Montagem >

Unte uma forma com azeite e faça uma fina camada de molho branco. Em seguida, faça uma camada de massa de lasanha, uma camada de molho, uma camada de brócolis e uma camada de queijo muçarela. Repita a sequência com o resto dos ingredientes. Termine a última camada com molho e polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno em temperatura média até a massa cozinhar, testando com um garfo. Depois, retire do forno e sirva. >

Lasanha de frango

Ingredientes

Lasanha >

500 g de queijo muçarela fatiado

400 g de presunto fatiado

500 g de massa para lasanha

200 g de requeijão cremoso >

Frango >

1 peito defrango cozido e desfiado

1 cebola picada

1 colher de sopa de manteiga

7 g de caldo em pó de galinha >

Molho >

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

400 ml de leite

200 g de creme de leite

7 g de caldo em pó de galinha >

Modo de preparo

Frango >

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o frango e o caldo de galinha e mexa até a carne ficar totalmente dourada. >

Molho >

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e misture com a farinha de trigo. Acrescente o leite e o caldo de galinha, mexendo sem parar até ficar cremoso. Retire do fogo, coloque o creme de leite, misture e reserve. >

Montagem >

Em uma forma, coloque duas conchas de molho, faça a base com massa de lasanha, cubra com uma camada de presunto, uma de queijo e uma de frango. Sobre o frango, coloque uma camada de requeijão e duas conchas de molho. Cubra com uma camada de presunto, uma camada de queijo e uma camada de massa. Coloque mais molho e repita o processo com o restante dos ingredientes. Para finalizar, cubra a lasanha com queijo, requeijão e molho. Leve ao forno em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida. >

Lasanha de abobrinha Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Lasanha de abobrinha

Ingredientes

500 g decarne moída​

1 cebola cortada em cubos

2 dentes de alho amassados

Azeite, folhas de manjericão, tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

680 g de molho de tomate

1 pitada de açúcar

2 abobrinhas

350 g de queijo muçarela fatiado >

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o molho de tomate e uma pitada de açúcar. Misture tudo e cozinhe por 5 minutos. Finalize com folhas de manjericão e reserve. Corte as abobrinhas em fatias médias e descarte as pontas. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure os dois lados das fatias de abobrinha. Reserve. >

Montagem >

Unte uma forma com azeite, forre o fundo com o molho e cubra com fatias de abobrinha. Coloque molho por cima das abobrinhas, adicione as fatias de queijo muçarela e faça mais uma camada de abobrinha. Repita o processo com o restante dos ingredientes. Finalize com uma camada de queijo muçarela e folhas de manjericão e tomilho. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 20 minutos. Sirva em seguida. >

Lasanha de cogumelo

Ingredientes

Massa >

500 g de massa de lasanha pré-cozida

Azeite para untar >

Recheio >

400 g de cogumelo Paris fatiado

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de tomilho para finalizar >

Molho branco >

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo parmesão ralado >

Modo de preparo

Recheio >

Aqueça o azeite em fogo médio em uma frigideira grande. Refogue a cebola até dourar, adicione o alho e mexa por 1 minuto. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio e soltar o líquido. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com tomilho. Reserve. >

Molho branco >

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio, adicione a farinha de trigo e mexa por 1 a 2 minutos. Vá acrescentando o leite aos poucos, mexendo sempre até formar um creme liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve. >

Montagem >

Em uma travessa untada com azeite, coloque uma camada fina de molho, depois a massa de lasanha, uma camada de cogumelo e mais molho. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com molho branco. Polvilhe parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25-30 minutos ou até gratinar e a massa ficar macia. Sirva quente. >

Lasanha de atum

Ingredientes

340 g de atum sólido ralado escorrido

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

400 ml de molho de tomate

200 g de requeijão cremoso

250 g de massa de lasanha pré-cozida

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

150 g de queijo muçarela fatiado

Azeite para untar >

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até dourar levemente. Acrescente o atum escorrido, misture bem e, em seguida, adicione o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Reserve. >

Após, em uma travessa média untada com azeite, espalhe uma camada fina do molho de atum no fundo. Cubra com uma camada de massa de lasanha, depois uma porção de molho e colheradas de requeijão cremoso. Espalhe bem o requeijão com as costas da colher. Continue intercalando os ingredientes em camadas até terminarem, finalizando com molho por cima. >