Conexão Coreia do Sul: o melhor da cultura do país asiático no seu radar

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 29 de junho de 2025 às 13:39

Jin, do BTS, na estreia de sua primeira turnê mundial Crédito: reprodução

Os nossos conteúdos sobre a cultura coreana ganharam o formato de coluna, batizada de Annyeong News. No idioma coreano annyeong significa um olá, uma saudação de boas-vindas e, por isso, escolhemos o nome para dizer a quem aprecia a cultura sul-coreana que mostramos aqui notícias e novidades da k- cultura, que desperta mais interesse ao redor do mundo a cada dia. Se você faz parte dessa comunidade que acompanha a hallyu, boa leitura! >

Jin inicia turnê mundial e emociona fãs em Seul

Os dois primeiros shows da turnê RunSeokjin, Ep.Tour do cantor Jin, integrante do BTS, aconteceram, neste final de semana, 28 e 29, no estádio Goyang Auxiliary Stadium, em Seul, com transmissão pelo Weverse. O artista apresentou repertório dos seus álbuns The Astronaut, Happy e Echo, além de relembrar músicas do grupo BTS, enfatizando as suas partes em músicas como Dynamite, Butter e Spring Day. >

Seguindo o conceito do Run Jin, programa de variedade que realizou após sua saída do exército, o show é divertido e interativo, com desafios para o Army e até karaokê. Nas apresentações de estreia, Jin contou com o apoio de familiares de todos os membros do grupo na plateia, além da presença dos próprios integrantes - no sábado, estiveram presentes V, RM e Jhope, e no domingo, foi a vez de Jungkook, Jimin e Suga prestigiarem o amigo. A turnê segue pela Ásia, América do Norte e Europa, em um total de 18 shows. >

Vale lembrar que os três projetos musicais de Jin são os únicos álbuns solo de um artista sul-coreano a receber certificações RIAJ, que são prêmios concedidos pela Recording Industry Association of Japan (RIAJ), em reconhecimento ao desempenho, tendo como base a venda de álbuns físicos, downloads digitais e streamings. No caso de Jin, as premiações estão classificadas assim: Echo - Gold (2025), Happy - Platinum (2024) e The Astrinaut - Gold (2022). >

Bazar da Lisa: lucros serão doados para caridade

A cantora Lisa, integrante do grupo Blackpink, realiza um grande bazar, neste domingo (29), em Seul, com roupa e itens pessoais. A arrecadação do desapego será toda doada para projetos sociais. A agência LLOUD divulgou o comunicado e recomendou que as pessoas levassem suas sacolas para as compras, garantido o toque de sustentabilidade à ação. >

Lisa Crédito: reprodução

Junto com Jisoo, Rosé e Jennie, Lisa se prepara para o comeback do Blackpink, marcado para o dia 5 de julho, após quase três anos de pausa do grupo, desde o último algum Born Pink, lançado em setembro de 2022. Nesse período, as artistas se dedicaram a projetos solo e outras parcerias, mudaram o gerenciamento de suas carreiras e se tornaram mais independentes e mais queridas. A volta do grupo é muito esperada pelo Blink, fandom que acompanha o grupo. As novas apresentações deveram acontecer em Seul e também em outros lugares da Ásia, América do Norte e Europa. por enquanto, nenhum sinal de que elas chegarão ao Brasil. >

Ruby de Jennie entre os 50 melhores álbuns da Billboard

Por falar em projetos solo das divas do Blackpink, a integrante Jennie teve seu álbum Ruby indicado entre os 50 melhores de 2025 até agora na lista da Billboard. O trabalho, lançado em março pelo selo Odd Atelier e Columbia Records, revela a forte identidade musical da solista, com músicas como Like Jennie, que mostra seu lado ousado, sensual e autêntico. Por enquanto, Jennie é a única artista de k-pop na lista. >

Com 15 faixas e parcerias de peso com nomes como Doechii, Dominic Fike e Dua Lipo, Ruby se destaca por ser fruto da liberdade criativa e de escolhas feitas pela própria Jennie. Quem viu sua apresentação no festival Coachella, em abril passado, percebeu uma artista segura e intencional, no total controle da própria carreira e da produção, desde repertório até o visual do show. >

Jennie Crédito: reprodução

TXT anuncia turnê mundial

Considerado um dos grupos caçulas da BigHit, o TXT acaba de lançar o mini álbum The Star Chapter: TOGETHER. E outra novidade é que o quinteto também anunciou turnê mundial , com início em agosto. A agenda dos artistas anda cheia e os novos shows marcam o retorno deles aos palcos apenas três meses após o fim da terceira turnê ACT: PROMISE, encerrada no mês de maio deste ano, no Japão.>

TXT Crédito: reprodução

Coreia invade Paris Fashion Week

Idols sul-coreanos passaram pela cidade para acompanhar os desfiles das marcas das quais são embaixadores globais. Uma das estrelas mais requisitadas foi o ator Cha Eun Woo, que está se despedindo das atividades artísticas civis, momentaneamente, já que a partir de 28 de julho estará em alistamento militar obrigatório, integrando a banda do exercício sul-coreano. >

Cha Eun Woo Crédito: reprodução

Convidado pela Saint Laurent, o ator aproveitou a cidade, encontrou fãs, mas já se preparada agora o fanmeeting The Royal, no dia 12 de julho, no Peace Hall da Universidade Kyung Hee, em Seul, uma despedida simbólica. >

Recentemente, Eun Woo também fez apresentações do show Stargraphy com o Astro, marcando o retorno do grupo aos palcos e uma homenagem especial ao integrante Moonbin, falecido em 2023. >

Jackson Wang e jhope no desfile da Louis Vuitton Crédito: reprodução

A semana de moda teve ainda muitas outras participações especiais, como o rapper Jhope do BTS, embaixador da Louis Vuitton, que foi citado como um dos mais estilosos do evento; além de Marc Tuan, Jackson Wang e BamBam (GOT7) e Yuta (NCT). Mingyu, do SEVENTEEN, e quatro dos cinco integrantes do TXT também compareceram ao desfile da Dior, na sexta-feira, chamando atenção dos fãs e de milhares de fotógrafos que correram para ter um registros dos idols no mundo da moda. >

Army ganha doc com exibição nos cinemas

Forever We Are Young é o nome do documentário que chegará aos cinemas no dia 30 de julho, contando a história do Army, fandom do BTS. Com direção de Grace Lee e Patty Ahn deve mostrar como a base de fãs não só apoia o grupo desde 2013, como também criou uma verdadeira comunidade ao redor do mundo, fortalecida pelo senso de pertencimento e envolvimento em causas e doações para projetos sociais e ambientais. >

O documentário teve uma estreia prévia no SXSW 2025, em Austin, no Texas, com ingressos esgotados. Também já foi exibido em cidades como Copenhague, Cidade do México e Los Angeles. A pré-venda de ingressos para as sessões no Cinépolis iniciará no dia 2 de julho.>

Annyeong News Crédito: reprodução

Líder premiado

O rapper e líder do BTS, Kim Namjoon foi o vencedor na categoria Melhor R&B/Hip Hop na 34ª edição da premiação Seuol Music Awards. Ele também lidera votações de melhor líder do kpop e, recentemente, alcançou 2,9 bilhões de streams no Spotify, um marco que mostra a relevância dos seus álbuns solo disponíveis na plataforma digital. >

Kim Namjoon Crédito: reprodução

Durante suas férias pela Europa, após sua dispensa do exército e participação na Art Basel, na Suíça, ele surpreendeu os fãs do Brasil ao postar um carrossel de fotos de suas viagens com uma música brasileira: Baile de Máscara, do grupo Bala Desejo. >

Símbolo da Hallyu

O cantor Jimin, que após dispensa do exército também tirou férias e viajou, já está de volta à Coreia do Sul e também recebeu reconhecimento especial na 34ª edição do Seuol Music Awards, vencendo a categoria Korean Wave Award - Hallyu Special Award, que o valoriza como um dos maiores divulgadores mundiais da cultura sul-coreana, expandindo a onda coreana através da sua arte. >

JImin Crédito: reprodução

Prova disso foi o sucesso da exposição The Truth Untold, que encerra neste domingo, em Nova York. A mostra é uma homenagem ao artista por sua trajetória artística que une música, dança e muito talento, seja como integrante do BTS ou como artista solo, que mesmo estando no serviço militar, se manteve nos primeiros lugares dos charts mundiais com canções do seu álbum Muse. >

Embaixador da Burberry

Além de presentear os fãs com a gravação de Finale. (eill Cover), o cantor Seungmin, que também está finalizando turnê mundial ao lado do seu grupo Stray Kids, foi anunciado como o novo embaixador global da Burberry. As fotos da campanha destacam sua beleza e elegância e combinam em tudo com a tradição requintada da marca, que também se rendeu aos encantos asiáticos. O artista passou pelo Brasil em abril, quando o grupo fez três apresentações emblemáticas de DominAte, no Rio de Janeiro e São Paulo. >

Seungmin Crédito: reprodução

Literatura de cura para celebrar o amor-próprio

Quem aprecia a produção literária sul-coreana com sua proposta de literatura de cura vai gostar de Decidi viver como eu mesma, de Kim Suhyin. O lançamento ganha tradução em português e chega ao Brasil em 15 de julho. >

Na Coreia já são mais de um milhão de exemplares vendidos e o título foi, inclusive, citado por Jin e Jungkook do BTS como um dos favoritos. A publicação é um guia ilustrado com uma mensagem de encorajamento às pessoas para viverem pautadas pelo autoamor e valorização de suas jornadas pessoais, sem comparações e celebrando que se é.>

Livro Crédito: reprodução

A escritora e ilustradora Kim Suhyun, vive em Seul. É uma artista que ama desenhar e, por isso, optou por estudar design na faculdade. Seus livros já venderam mais de dois milhões exemplares e o novo Decidi viver como eu mesma já foi lançado em 12 idiomas. >

NTX faz maior turnê de kpop do Brasil

Oito cidades brasileiras foram escolhidas para receber a turnê do grupo NTX, que já passou por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Neste final de semana, chegou a Brasília e Goiânia, e nos dias 3 e 4 julho, segue para Belém e Recife.>

Formado por Hyeongjin, Yunhyeok, Xiha, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun, o NTX (Neo Tracks n°X) cativou o público brasileiro por fazer covers de músicas brasileiras -muitas do gênero sertanejo -, cantando em português, como pode ser visto nos vídeos publicados no perfil do Instagram do grupo @ntx_official_. Além dos shows, eles decidiram fazer também um fanmeeting gratuito como forma de se aproximar ainda mais dos fãs e encontrarem aqueles que não puderam ir aos shows. O encontro aconteceu na noite da segunda-feira (23), na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói. Eles garantiram uma aprensentação musical, brincadeiras e sessão de perguntas e respostas, e muita intenção com o fandom. >

Dorama em Anime

Quem já assistiu ao filme Guerreiras do Kpop da Netflix? Um dorama em anime com duração de 1h39, que já conquista o amor da audiência com pedidos intensos pela continuação da produção.>

Tem personagem inspirado nos idols de grupos como BTS e Stray Kids; tem trilha sonora que cola na cabeça; tem história e muitas aventuras dos personagens Rumi, Mira e Zoey, que quando não estão nos palcos como estrelas do kpop, usam poderes secretos para proteger os fãs contra ameaças sobrenaturais, em um verdadeiro caça demônios.>

Annyeong News Crédito: reprodução

Dorama estrelado por astros do K-pop lidera audiência no Brasil

Estrelado por Taecyeon (2PM) e Seohyun (Girls’ Generation), o dorama A Primeira Noite com o Duque alcançou o topo da audiência no Viki e se tornou o título mais assistido da plataforma no Brasil. A série, lançada em 11 de junho, mistura romance, viagem no tempo e humor, ao acompanhar uma estudante que acorda no corpo de uma personagem coadjuvante de sua web novel favorita — e acaba passando a noite com um príncipe da era de Gyeongseong. Com apenas seis episódios disponíveis, o k-drama já conquistou fãs pela química dos protagonistas e pela trama inusitada.>

A Primeira Noite com o Duque Crédito: reprodução

Final de Round 6 sugere 4ª temporada