comida

5 receitas práticas com frango para a dieta

Veja como preparar pratos saborosos e nutritivos para o dia a dia

O frango é uma proteína magra, nutritiva e muito prática de ser incorporada na rotina alimentar de quem está de dieta. Ele contribui para a manutenção e ganho de massa muscular, além de promover saciedade, o que ajuda a controlar o apetite ao longo do dia. Por isso, confira como preparar 5 receitas práticas com frango para a dieta! >

Frango ao molho de iogurte

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte com uma pitada de sal, pimenta-do-reino e salsinha. Adicione um fio de azeite e misture. Coloque o frango grelhado em um prato e cubra com o molho de iogurte. Sirva em seguida. >

Frango desfiado com creme de ricota

Ingredientes

Modo de preparo

Frango ao leite de coco fit

Ingredientes

Modo de preparo

Frango grelhado com legumes

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, alecrim e tomilho. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Em uma tigela, misture a abobrinha, a cenoura, os pimentões, o brócolis, a couve-flor e a ervilha-torta. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. >

Em fogo médio, aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente e grelhe os filés de frango por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, ou até ficarem dourados e cozidos por dentro. Na mesma grelha ou em outra frigideira, grelhe os legumes por 5 a 8 minutos, mexendo de vez em quando, até ficarem macios, mas ainda crocantes. Monte o prato com o frango grelhado e os legumes ao lado. Finalize com um fio de azeite. >

Abobrinha recheada com frango desfiado

Ingredientes

Modo de preparo

Lave bem as abobrinhas, corte-as ao meio no sentido do comprimento e, com uma colher, retire parte da polpa, formando uma cavidade. Reserve a polpa para o recheio. Em uma panela em fogo médio, coloque as abobrinhas em água fervente com uma pitada de sal por 3 a 5 minutos, apenas para amolecer levemente. Escorra e reserve. >