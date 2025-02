comida

5 receitas rápidas e saudáveis para o lanche da tarde

Aprenda a preparar opções práticas para deixar essa hora do dia ainda mais saborosa e nutritiva

Portal Edicase

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 15:00

Crepioca Crédito: Imagem: RoYam | Shutterstock

A correria do dia a dia, por vezes, atrapalha o lanche da tarde. Por isso, acabamos escolhendo alimentos pouco saudáveis, como salgadinhos e bolachas recheadas. No entanto, existem diversas receitas saudáveis que podem ser feitas em poucos minutos, tudo isso com ingredientes fáceis de encontrar. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de lanches saudáveis para você fazer em casa e manter uma alimentação equilibrada. Confira! >

Crepioca

Ingredientes

1 colher de sopa de goma de tapioca

1 ovo

Sal a gosto

Óleo de coco para untar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a mistura sobre a panela e cozinhe por 3 minutos. Após, vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida. >

Pão de queijo de tapioca na frigideira

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de tapioca

2 colheres de sopa de creme de ricota

Sal a gosto

Azeite para untar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e o sal e bata bem. Adicione a tapioca , o creme de ricota e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, despeje a mistura na frigideira e, assim que a massa se soltar, vire-a para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida. >

Chips crocantes de batata-doce com creme

Ingredientes

1 batata-doce média

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de queijo cottage

1 colher de sopa de iogurte natural

1 colher de chá de suco de limão

Pimenta-do-reino, ervas secas e sal a gosto >

Modo de preparo

Lave bem a batata-doce e corte-a em fatias finas. Distribua as fatias em uma assadeira, pincele com azeite e tempere com sal e ervas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até ficarem crocantes. Enquanto isso, misture o queijo cottage com o iogurte, o suco de limão e a pimenta-do-reino. Sirva os chips com o creme. >

Panqueca de banana com aveia Crédito: Imagem: irina2511 | Shutterstock

Panqueca de banana com aveia

Ingredientes

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

2 ovos

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 colher de sopa de canela em pó >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Acrescente os ovos e misture. Adicione a essência de baunilha, a canela em pó e a aveia e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo baixo para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha na panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Polvilhe com a canela em pó e sirva em seguida. >

Bolo de milho de liquidificador

Ingredientes

300 g de milho-verde

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de leite desnatado

1 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 colher de sopa de fermento em pó >

Modo de preparo